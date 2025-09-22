الإثنين 22 سبتمبر 2025
خلال زيارته لمستشفى المطرية..

وكيل صحة الدقهلية يشدد على عدم السماح بالولادة القيصرية إلا عند وجود مبرر طبي

جولة وكيل صحة الدقهلية، فيتو

تفقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى المطرية المركزي، يرافقه الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور جابر ممدوح، والدكتور أحمد موافي مدير إدارة الكلى، بناءً على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

بدأت الجولة بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة العادية والمقطعية والسونار، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات على مدار الساعة، وضمان جاهزية الفريق الطبي وتدريبه على أعمال الطوارئ بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة الأداء.

 

تصور لنقل كشك الولادة إلى مكان منفصل خارج العمليات

واستكمل جولته بتفقد قسم الكلى الصناعي، مثنيًا على الجهد المبذول لخدمة مرضى الغسيل الكلوي، والدور الذي يقدمه المستشفى للتخفيف من معاناة هؤلاء المرضى. 

ثم توجه إلى جناح العمليات ولاحظ وجود كشك الولادة الطبيعية داخل غرفة العمليات، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع المعايير المعتمدة.

وأكد أنه تم وضع تصور لنقل الكشك إلى مكان منفصل خارج العمليات، بما يتماشى مع بروتوكول العلاج الصادر عن المجلس الصحي المصري الذي يوصي بالتوسع في الولادات الطبيعية، مع عدم السماح بالقيصرية إلا عند وجود مبرر طبي واضح.

 

تكثيف عدد الأطباء بالنوبتجيات

واستكمل الزيارة بتفقد قسم الحضانات، حيث حرص على توجيه الشكر للأطباء المتواجدين على أدائهم وانضباطهم، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية تكثيف عدد الأطباء بالنوبتجيات، وكما شدد خلال مروره على العناية المركزة على وجود استشاري إشراف دائم من خلال التوسع في التعاقدات بما يضمن تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة.

دعم المجتمع المدني للقطاع الطبي يمثل ركيزة أساسية لتطوير المستشفيات

وخلال الجولة، استمع الدكتور حمودة الجزار لعدد من المرضى وذويهم واستطلع آراءهم حول مستوى الخدمة المقدمة، كما التقى بعدد من قيادات وفعاليات المجتمع المدني المهتمين بالقطاع الصحي. وأكد أن دعم المجتمع المدني للقطاع الطبي يمثل ركيزة أساسية لتطوير المستشفيات، على أن يكون هذا الدعم مدروسًا.

 ووجه بالشكل الذي يضمن تعزيز توافر الكوادر البشرية المؤهلة، لاسيما في التخصصات النادرة التي يشكل توفرها تحديًا كبيرًا على مستوى المنظومة الصحية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس الحقيقي لتقدم القطاع الصحي، وأن البناء وحده لا يكفي دون توافر الأطباء المتخصصين.

