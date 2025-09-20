يحمي من تصلب الشرايين ويعزز صحة العظام، 6 فوائد أساسية للكرفس

الكرفس هو خضار منخفض السعرات الحرارية يوفر العناصر الغذائية التي نحتاجها بشدة، بالإضافة إلى الماء وبعض الألياف.

6 فوائد صحية للكرفس

تعتمد القيمة الغذائية للكرفس على طريقة تناوله. على سبيل المثال، يحتوي الكرفس النيئ والطازج على مغذيات أكثر من الكرفس المطبوخ، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ويحتوي كوب واحد من الكرفس النيئ المفروم على:

14 سعرة حرارية

3 جرامات من الكربوهيدرات

1.35 جرام من السكر

0 جرام من الدهون

1. يحمي القلب

محتوى الكرفس المنخفض من الصوديوم يجعله خيارًا جيدًا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن سيقانه غنية بالمغذيات الدقيقة التي تحمي القلب وتساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حيث يحتوي الكرفس على:

الأبيجينين (Apigenin)، يقلل من الالتهاب في الأوعية الدموية.

المغنيسيوم (Magnesium)، يساعد على تنظيم ضربات القلب.

الفثاليدات (Phthalides)، وهي مادة نباتية تعمل على تحسين تدفق الدم عبر الشرايين.

البوتاسيوم (Potassium)، هذا الإلكتروليت يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد.

2. يكافح الالتهابات

توفر الفلافونويدات النباتية، والمغذيات النباتية، والبوليفينولات الموجودة في الكرفس فوائد مضادة للأكسدة. وتشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة قد تمنع الالتهابات التي تساهم في تكوين جلطات الدم، وأمراض القلب، وتصلب الشرايين. وتحمي مضادات الأكسدة من الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا والأنسجة، مما يسبب الالتهاب.

3. ينظف الأسنان

في حين أن مضغ الخضروات المقرمشة ومنخفضة السكر مثل الكرفس ليس بديلًا عن الخيط الطبي، فإنه يساعد على إزالة بقايا الطعام من الأسنان. علاوة على ذلك، تعمل الأسنان بجد لتفكيك ألياف الكرفس، وكل هذا المضغ يحفز إفراز اللعاب، الذي يعادل البكتيريا المسببة للتسوس.

يحتوي الكرفس أيضًا على:

مضادات الأكسدة: التي تساعد على تقليل التهاب اللثة، ونزيف اللثة، وأمراض اللثة.

فيتامين A وفيتامين C: كلاهما يقوي الأسنان ويدعم سلامة اللثة.

4. يعزز صحة الدم والعظام

يحتوي الكرفس على 30 ميكروجرامًا من فيتامين K (حوالي 30% من القيمة اليومية الموصى بها)، وهذا الفيتامين يساعد على تخثر الدم ويساهم في بناء عظام قوية.

كما يحتوي الكرفس على الفولات، وهو فيتامين B يساعد خلايا الدم الحمراء على النضج. والفولات مهم أيضًا لانقسام الخلايا، ونموها، وتطورها، خاصة أثناء الحمل.

5. يدعم الهضم

بأقل من جرام واحد من الألياف في الساق، لا يُعد الكرفس مصدرًا غنيًا بالألياف، لكن هذه الكمية الصغيرة يمكن أن تساعد. يحتوي جذر الكرفس (الطرف المتعرج من النبات) على أكبر كمية من الألياف. ومعظم الألياف في الكرفس غير قابلة للذوبان، مما يعني أنها تلتصق بالمواد الأخرى لتشكيل البراز.

يحتوي الكرفس أيضًا على بعض الكربوهيدرات المعقدة التي لا يستطيع الجسم هضمها، وتتخمر في الأمعاء الغليظة، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء.

6. يحافظ على رطوبة الجسم

يتكون الكرفس من 95% من الماء، مما يجعله خيارًا جيدًا للوقاية من الجفاف خلال أشهر الصيف الحارة أو بعد ممارسة الرياضة. يمكنك أيضًا إرواء العطش بإضافة الكرفس إلى الماء أو بعصير الكرفس، مع الأخذ في الاعتبار أن عصر الكرفس يزيل معظم الألياف، مما يفقدك هذه الفوائد.

كيفية إدخال الكرفس في نظامك الغذائي

يضيف الكرفس نكهة للعديد من الأطباق، ويمكن:

إضافة الكرفس إلى الشوربات، واليخنات، والحشوات.

مزج الكرفس في العصائر.

غلي جذر الكرفس، أو هرسه، أو تحويله إلى بوريه بدلًا من البطاطس.

إضافة أعواد الكرفس إلى صواني الخضار وتقديمها مع الصلصات.

خلط الكرفس في أطباق الحبوب والسلطات، بما في ذلك سلطة الدجاج، وسلطة التونة، وسلطة التوفو، وسلطة البيض.

