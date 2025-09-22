الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

تراجع الدولار أمام اليورو والفرنك مع ترقب تصريحات جيروم باول

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو والفرنك السويسري، اليوم الاثنين، منهيا سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام، في ظل ترقب الأسواق لسلسلة تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن التوجه الأخير للسياسة النقدية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا.

 

تحركات سعر الدولار عالميا

كان الدولار يتحرك عند مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل قرار الفيدرالي الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة، وفقًا لمحللين، بما يتماشى مع خطاب البنك المركزي الأمريكي الذي ركز على تصاعد المخاوف بشأن سوق العمل الأميركي، الذي أصبح المحرك الرئيسي للسياسة النقدية حاليًا.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق الكلية في بنك BNY، لـ«رويترز»، إن غياب البيانات الاقتصادية الكبيرة حتى صدور مؤشر التضخم الأساسي لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، يوم الجمعة، يمنح المستثمرين فرصة لإعادة تقييم موقفهم بشأن تخفيضات الفائدة واستراتيجية الفيدرالي المقبلة.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، إلى أنه دعم خفض الفائدة في الاجتماع الأخير كإجراء احترازي لحماية سوق العمل، لكنه حذر من أن المجال لمزيد من التخفيضات يبقى محدودًا طالما تجاوز التضخم الهدف البالغ 2% الذي حدده الفيدرالي.

وسجل الدولار تراجعا بنسبة 0,19% مقابل الفرنك السويسري عند 0,794، منهيًا بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية.

في وقت سابق، دافع الحاكم الجديد للفيدرالي، ستيفن ميران، عن استقلاليته بعد أن دعا إلى خفض أكبر للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ووعد بتفصيل موقفه خلال خطاب مقرر لاحقا اليوم الاثنين.

واعتبر محللون أن اختلاف ميران كان خطوة محسوبة من باقي أعضاء لجنة السوق المفتوحة ليظهروا وحدة خلف رئيس الفيدرالي جيروم باول ويعززوا استقلالية المؤسسة.

