قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

وجاء القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ؛ وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة 2017 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰١ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱٤ لسنة 2005 بشأن إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإعادة تخصيص هذه الأراضى للهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستغلالها فى المشروعات الاستثمارية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ۲۰۱۳ بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشان خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩ لسنة ۲۰۱٨ بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعادة تخصيص قطع أراضى ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة نقلًا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل غرض مساحة ۷۲۲.1 فدان تقريبًا ناحية جرجوب بمحافظة مطروح المخصصة للقوات المسلحة لتكون بغرض إقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية سيدى برانى بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر:

(المادة الأولى)

تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه الأراضى الواقعة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمساحة إجمالية مقدارها ٤٠2١٩٦.68 فدان تقريبًا تعادل 1689561100م2 على النحو الآتى: مساحة 80688.88 فدان تقريبًا تعادل ٣٣٨٩٦٠٤٩٦ م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ). مساحة ٢٩٥٦٤١.57 فدان تقريبًا تعادل ١2٤١٩٤٠٨٧2م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب). مساحة ۲۸۱۸.92 فدان تقريبًا تعادل ۱۱۸۷۱۸۳۳م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج). مساحة ٢٣٠٤٧.31 فدان تقريبًا تعادل ٩٦٨١٧٩٠٠ م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د).

( المادة الثانية ) لا تخل أحكام ذلك القرار بأية مراكز قانونية أو تعاقدات سابقة على تاريخ العمل به.

( المادة الثالثة ) تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها للأراضى داخل المساحات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية تخص شئون الدفاع عن الدولة.

( المادة الرابعة ) يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.

(المادة الخامسة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1447 ﻫ ( الموافق 15 سبتمبر سنة 2025 م ).

