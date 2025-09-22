الإثنين 22 سبتمبر 2025
تشغيل مقر خدمات التأمين الصحي بالفرافرة في الوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
 أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تشغيل المقر الجديد لخدمات التأمين الصحي بالفرافرة اعتبارًا من اليوم الإثنين، بعد استلامه وتجهيزه بدعم من المحافظة، بما يسهم في توفير منظومة صحية متكاملة.

وأشار الدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، إلى أن المقر الجديد يقع بمبنى (5) بمجمع المصالح شمال مدينة الفرافرة، ويضم 7 غرف مجهزة للكشف وصرف الادوية، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات في تخصصات (القلب، الباطنة، الأطفال، الممارس العام، الأمراض الصدرية)، بالإضافة إلى خدمات التحويلات الخارجية والأشعة والتحاليل ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب مركز خدمة العملاء وإصدار وتحديث بطاقات التأمين الصحي.

