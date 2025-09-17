محافظ الوادي الجديد يحظر الشيشة بأكشاك الخارجة حفاظا على صحة المواطنين

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملة مكبّرة على الأكشاك المؤجّرة في مدينة الخارجة؛ لضبط مخالفي قرار اللواء الدكتور محمد الزملوط، بحظر تقديم الشيشة داخل نقاط البيع الصغيرة، حفاظًا على الصحة العامة وتوفير متنفس عائلي ملائم.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي لها، عبر صفحتها على الفيس بوك، أنّ الحملة ضبطت معدات خاصة بتقديم الشيشة في بعض المواقع، وجرى مصادرتها على الفور، مع توجيه إنذارات مشدّدة لأصحاب الأكشاك المخالفة، على أن يُلغى التعاقد حال تكرار المخالفة، التزامًا بقرار المحافظة وتوجيهاتها.

قرار لحماية الصحة العامة

أكد المحافظ، أن القرار استهدف تعزيز معايير الصحة العامة في الفضاءات المفتوحة والأسواق، خاصة أن الأكشاك تُعد نقاط خدمة تمرّ بها الأسر يوميًا في الخارجة، كما أنّ حظر الشيشة داخل هذه المساحات ينسجم مع مساعي المحافظة لخلق بيئة صديقة للعائلة، وأن الحملة ستتواصل دوريًا للتأكد من الالتزام الكامل، بما يشمل مصادرة أي معدات ومستلزمات، وتحرير محاضر وإنذارات فورية.

إنذارات فورية وعقوبات تصاعدية

جرى التشديد خلال الحملة على أنّ أي تكرار لتقديم الشيشة في الأكشاك المؤجرة من المحافظة سيقابله إجراء تصاعدي، يبدأ بالإنذار وينتهي بفسخ التعاقد وسحب الموقع.

وشملت الحملة المرور على محاور رئيسية وفرعية في الخارجة، مع توثيق المخالفات والالتزام بتسليم المضبوطات للجهات المختصة.

وذكرت المحافظة، أنّ أصحاب الأكشاك أحيطوا كتابةً بالضوابط الجديدة، وأنّ المحافظة تركّز على التوعية بقدر ما تركز على الردع.

