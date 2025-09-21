الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

الزملوط يشهد تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك" بالوادي الجديد

تدشين المبادرة، ڤيتو
تدشين المبادرة، ڤيتو

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"، والتي استضافتها قاعة المشير طنطاوي بالمجمع الحكومي للخدمات الذكية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والكيانات الشبابية.

وجاءت الفعالية وسط حضور جماهيري واسع، حيث شملت عرضًا توضيحيًا لفكرة المبادرة وأهدافها، وفيلمًا قصيرًا عن أنشطة "اتحاد بشبابها" داخل المحافظة، إلى جانب كلمات موجزة من الحضور حملت رسائل توعوية وبنّاءة، بالإضافة إلى فقرة الابتهالات والإنشاد الديني التي أضفت أجواء روحانية على اللقاء.

 

وفي كلمته، أكد الزملوط أن المبادرة تمثل خطة وعي وطنية تستهدف  قضايا محورية تمس حياة المواطنين، سواء على الصعيد الديني أو المجتمعي، مشددًا على أن المحافظة تدعم مثل هذه الجهود التي تسهم في بناء وعي مستنير يرسخ الانتماء ويحمي المجتمع من السلوكيات السلبية، مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وجهود الشركاء من المؤسسات والهيئات في دعم منظومة القيم.

كما أدار المحافظ حوارًا مع الحضور من الشباب، موجه‍ًا بوضع خطة متكاملة للنهوض بمنظومة القيم الأخلاقية من خلال تكثيف اللقاء الدعوية لطلاب المدارس والجامعات بمشاركة أئمة وواعظات الأوقاف والأزهر الشريف، وتنظيم مسابقة لتنفيذ أفلام كارتونية هادف للنشء، وتنسيق الجهود لدعم الطلاب غير القادرين بالجامعات وحصر القرى الأكثر احتياجًا؛ لدعم مواطنيها وأبنائها وتقديم التدخلات الإنسانية اللازمة.

 

