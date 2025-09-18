الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المبنى الخدمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

جانب من الجولة، ڤيتو
جانب من الجولة، ڤيتو

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، أعمال الإنشاءات الجارية بمقر المبنى الخدمي الجديد التابع لمركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي المركز.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتنسيق لتوفير الأجهزة اللازمة، استعدادًا للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وأشار الزملوط، إلى أن المبنى يضم صالات لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومحال تجارية وعيادات طبية ووحدات سكنية وإدارية، يخصص عائدها لصالح الإنفاق على احتياجات المركز وتطوير خدماته.

الوادي الجديد تطرح لحوم بلدية بـ 290 جنيها

