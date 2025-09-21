محافظ أسيوط: ملتزمون بتوفير التسهيلات اللازمة لمزارعي القطن (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بموسم توريد وتجميع الأقطان 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار دعم الزراعات الاستراتيجية وعلى رأسها زراعة الذهب الأبيض "القطن".

توفير التسهيلات اللازمة للمزارعين وضمان سبل الأمان خلال عمليات التسليم

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل الوزارة، تتابع كافة الإجراءات الخاصة بتجميع الأقطان وتوريدها، مع توفير التسهيلات اللازمة للمزارعين وضمان سبل الأمان خلال عمليات التسليم، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتعظيم الاستفادة من محصول القطن.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظ أسيوط برفقة قيادات المديرية، والتي شملت الإدارة الزراعية بأبوتيج ومحلج أبوتيج التجاري ومنفذ بيع التقاوي، لمتابعة مدى توافرها للمزارعين، والاطمئنان على أعمال المحلج مع بدء موسم التوريد.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر، أن محافظة أسيوط تضم مركزين لتجميع الأقطان، الأول بقرية موشا (إكثار)، والثاني بمحلج أبوتيج التجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن هذا الموسم بلغ نحو 3214 فدانًا، منها 1653 فدانًا إكثار و1561 فدانًا تجاريًا موزعة على مختلف مراكز المحافظة.

ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم توجيه جميع القائمين على مراكز التجميع بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، والتواصل الدائم مع المديرية ومع غرفة عمليات المحافظة في حال حدوث أي طارئ، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية والوزارة، بما يضمن راحة المزارعين وسلاسة عملية التوريد.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهدًا في دعم الفلاح المصري وتقديم كل أشكال المساندة له، تعزيزًا لجهود تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم القيمة المضافة للزراعات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطن المصري الذي يمثل ثروة قومية وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.

