الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم 188 طالبا من أوائل الشهادات الدراسية (فيديو)

احتفالية تكريم أوائل
احتفالية تكريم أوائل الطلاب المتفوقين بأسيوط، فيتو

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية تكريم أوائل الطلاب المتفوقين في الشهادات الدراسية على مستوى مركز أسيوط، والتي أقيمت بقاعة مصنع السماد بقرية منقباد للعام السابع على التوالي.

 

 

حضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم الشيخ علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والنائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والدكتور عبدالرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل، إلى جانب أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع الأسمدة، وحسام الشيخ رئيس مجلس إدارة مركز شباب منقباد، وأولياء أمور الطلاب، وممثلين عن الكيانات الشبابية.

 

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات ترحيبية بالحضور، وألقى محافظ أسيوط كلمة أعرب خلالها عن سعادته بمشاركة الطلاب المتفوقين وأسرهم فرحة النجاح، مهنئًا الجميع بالعام الدراسي الجديد، ومشيدًا بما حققوه من إنجاز علمي. 

وأكد أبو النصر أن محافظة أسيوط تزخر بالكفاءات والعلماء الذين أثروا التاريخ المصري في مختلف المجالات، داعيًا الشباب إلى استكمال هذه المسيرة والمساهمة الفاعلة في جهود البناء والتنمية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار رؤية مصر 2030.

 

 

كما وجه محافظ أسيوط التحية والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد في دعم أبنائهم وتشجيعهم على التفوق، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لتمكين الشباب والفتيات ومساعدتهم على مواجهة التحديات.

 

تكريم 188 طالبًا وطالبة من جميع المراحل التعليمية 

 

وشهد الحفل تكريم 188 طالبًا وطالبة من المراحل الإعدادية والثانوية العامة والفنية والأزهرية بمركز أسيوط، إلى جانب تكريم معيدة بكلية التربية بجامعة أسيوط، وعدد من الطلاب من ذوي الهمم، حيث سلم لهم المحافظ شهادات التقدير احتفاءً بتفوقهم.

تكريم 320 لاعبا من أبطال المسابقات المحلية الدولية باستاد أسيوط (فيديو)

محافظ أسيوط يشهد تكريم الطلاب المتفوقين في التعليم الفني المزدوج (صور)

 

وفي ختام الحفل، تسلّم محافظ أسيوط درعًا تذكاريًا من مركز شباب منقباد، كما أهدى عددًا من الدروع التقديرية لقيادات التعليم والأزهر والمشاركين تقديرًا لجهودهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التاريخ المصري التضامن الاجتماعي الشيخ علي محمود اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تكريم أوائل الشهادات طارق الدسوقي قرية منقباد مجلس النواب محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصنع السماد وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة الاسكان وكيل وزارة التضامن وزارة الزراعة

مواد متعلقة

وكيل التعليم بأسيوط يتفقد المدارس ويشارك الطلاب طابور الصباح

نقل مفارم المخلفات الزراعية إلى الوحدات المحلية لمواجهة الحرق المكشوف بأسيوط (فيديو)

تدشين مبادرة كنوز يدوية لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية بأسيوط (فيديو)

معرض للحرف اليدوية بأبوتيج، محافظ أسيوط: وسيلة لتمكين الشباب والنساء والأسر المنتجة

محافظ أسيوط: ملتزمون بتوفير التسهيلات اللازمة لمزارعي القطن (صور)

محافظ أسيوط: تخصيص فدان لإقامة مشروعات إنتاجية لخريجي الطب البيطري

محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات بميدان القناطر (فيديو وصور)

لكسر رهبة اليوم الأول، مدارس أسيوط تنظم حفلات لتلاميذ الابتدائي بالعرائس الكرتونية (صور)

الأكثر قراءة

جامعة القاهرة الأهلية تعلن عن أماكن شاغرة بهذه الكليات وموعد التقديم

وفاة هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

4 أدوية جديدة تغير مستقبل البشرية قريبًا، أستاذ بـ"هارفارد" يزف بشرى لمرضى السكر والسمنة

ناصف ساويرس يعتزم استثمار 50 مليار دولار في أمريكا

تكدس وزحام شديد على مكتب التنسيق وشكاوى من نتائج تقليل الاغتراب (صور)

فتح التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads