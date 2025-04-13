نصائح يجب اتباعها مع الأطفال أثناء التقلبات الجوية

مع تغيير الفصول ترتفع وتنخفض درجات الحرارة ما يؤثر على مناعة الصغار بالسلب، وبالتالى تنتشر الأمراض الفيروسية بينهم.

وتحرص الأمهات خلال هذه الفترة على حماية الصغار من هذا الطقس المتقلب حفاظا على مناعتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية.

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الأطفال أثناء التقلبات الجوية

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها مع الأطفال أثناء الطقس المتقلب، منها:

لبس الطبقات، حيث يجب الباس الأطفال أكثر من طبقة خفيفة بدلا من طبقة واحدة ثقيلة، ما يسهل خلع ولبس الملابس حسب حرارة الطقس.

شرب المياه بوفرة والسوائل الدافئة، مثل اليانسون والنعناع، لأنها ترطّب الجسم وتحمي من الجفاف.

تناول الطعام الغنى بفيتامين سي، مثل برتقال، ليمون، وجوافة، وايضا فيتامين D مثل صفار البيض، الزبادي وسمك.

الإقلال من تناول الحلويات والمقليات.

تهوية المنزل يوميا، حيث يجب فتح الشباك كل يوم لمدة ساعة على الأقل لتجديد الهواء وتقليل البكتيريا.

غسيل اليدين باستمرار، خاصة قبل وبعد الطعام وعقب العودة إلى المنزل.

تدفئة الجسم من بدون إفراط فى الملابس، لأن هذا يجب الطفل عرضة للأمراض فى حين تغير الطقس بشكل مفاجيء.

النوم الكافي من 8 لـ 10 ساعات يوميًا حتى يستطيع الجسد مقاومة أي فيروس.

تجنب الزحمة والأماكن المغلقة

خصوصًا في وقت المدارس أو الدروس، حاولي تقللي وجودهم في أماكن مزدحمة على قدر المستطاع.

خصوصًا في وقت المدارس أو الدروس، حاولي تقللي وجودهم في أماكن مزدحمة على قدر المستطاع. الاهتمام بالصحة النفسية، لأن التوتر يؤثر على المناعة، لذا يجب تخصيص وقت للضحك واللعب والتسلية، ومشاركة الأطفال وقت لطيف في المنزل.

فى حال ظهور اى تعب على الطفل يجب الراحة فى المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة.

التقلبات الجوية

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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