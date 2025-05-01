الخميس 01 مايو 2025
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صحة ومرأة

مشروبات صحية لتقوية المناعة والحماية من التقلبات الجوية وآثار الأتربة

التقلبات الجوية
التقلبات الجوية

تغيير الفصول من الفترات التى تتغير فيها درجات الحرارة صباحا ومساء، وتنتشر الأتربة ما يؤثر على صحة الكبار والصغار ويسبب انتشار الفيروسات وأمراض الحساسية.

وتخشى الأمهات كثيرا على الصغار من هذا الطقس الذى يضعف مناعتهم لذا تهتم بنظافة المنزل من الأتربة والتغذية الجيدة التى وتقوى المناعة.

وتقول الدكتورة إيرينى فهمى أخصائية التغذية العلاجية، إنه مع تغير الفصول وتزايد تقلبات الطقس، تزداد احتمالية الإصابة بنزلات البرد والحساسية الناتجة عن الغبار والأتربة. لذلك، يلعب النظام الغذائي، خاصة المشروبات الصحية، دور كبير في دعم الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

مشروبات صحية لتقوية المناعة والحماية من التقلبات الجوية 

وأضافت إيرينى، أن هناك مشروبات طبيعية وصحية تساعد على تقوية المناعة وتخفيف آثار العوامل الجوية، منها:-

  • مشروب الزنجبيل والليمون، والزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، بينما يعد الليمون غني بفيتامين C، الذي يعزز من نشاط خلايا المناعة، ويمكن تحضير المشروب بغلي شرائح الزنجبيل مع ماء، ثم إضافة عصير نصف ليمونة وعسل طبيعي.
  • الكركم بالحليب (الحليب الذهبي)، والكركم مضاد قوي للأكسدة والالتهابات، ويُستخدم منذ القدم في الطب التقليدي لدعم المناعة، يُغلى نصف ملعقة صغيرة من الكركم في كوب من الحليب، ويمكن إضافة رشة فلفل أسود لزيادة فعالية الامتصاص.
  • عصير البرتقال والجزر، والبرتقال غني بفيتامين C، أما الجزر فيحتوي على بيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A الضروري لصحة الجهاز التنفسي والجلد، وهذا المشروب يدعم التنفس ويخفف تأثير الأتربة.
  • شاي الأعشاب (النعناع، البابونج، اليانسون)، وهذه الأعشاب تساعد على تهدئة الجهاز التنفسي وفتح الشعب الهوائية، كما أن لها تأثير مهدئ على الجسم، ما يعزز مناعة الشخص بشكل غير مباشر من خلال تقليل التوتر.
  • ماء دافئ بالعسل، والعسل يحتوي على مضادات بكتيرية طبيعية ويساعد على تخفيف السعال والتهاب الحلق، خاصة في الأيام التي تكون فيها نسبة الغبار عالية.
التقلبات الجوية 
التقلبات الجوية 

نصائح يجب اتباعها فى فترة التقلبات الجوية 

وتابعت، أنه بجانب هذه المشروبات هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها حفاظا على الصحة فى فترات التقلبات الجوية، منها:-

  • شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم.
  • تجنب المشروبات الغازية والمنبهات بكثرة، لأنها تضعف مناعة الجسم على المدى الطويل.
  • يُفضل تناول هذه المشروبات بشكل يومي، خاصة خلال فترات التقلبات الجوية والانتشار الموسمي للأمراض.
  • الاهتمام بالنظافة الشخصية حيث غسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد قضاء الحمام.
  • على الأمهات الاهتمام بنظافة المنزل من وتنظيف الأسطح والأرضيات من الأتربة أولا بأول.
  • التهوية الجيدة للمنزل لتجنب حدوث أى عدوى بالمنزل.
  • التغذية السليمة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة.
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نصائح يجب اتباعها مع الأطفال أثناء التقلبات الجوية

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احذري أعراض حساسية الأنف عند الأطفال في التقلبات الجوية

 

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