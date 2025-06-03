كيفية التفرقة بين الحساسية والجديري المائي والهربس عند الأطفال

فترة تغيير الفصول من أسوأ الفترات التي تمر على الأمهات نتيجة انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال خلال هذه الفترة لأن درجات حرارة الطقس تكون غير مستقرة ما يضعف مناعة الصغار.

ويعتبر الجديري المائي والهربس والحساسية من أكثر الأمراض المعدية انتشارا في هذه الفترة وقد يصعب على الأم التفرق، بينهم لتشابه الأعراض، لذا تتساءل الأمهات عن طرق التفرقة بينهم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه بالفعل هناك 3 أمراض جلدية منتشرة بين الأطفال خلال هذه الأيام وهم الحساسية والجديري المائي والهربس، وكثير من الأمهات يختلط عليها الأمر ولا تستطيع التفرقة بينهم لتشابه الأعراض، ما يؤخر حالة الطفل.

كيفية التفرقة بين الحساسية والجديري والهربس

وأضاف عبد الحميد، أنه من السهل التفرقة بينهم إذا تم التعريف بطبيعة كل مرض منهم، وذلك على النحو التالى:-

أولا الحساسية

وهو تكون عبارة عن نقط حمراء صغيرة، منتشرة في أماكن مختلفة بالجسم، وغالبا تكون مصاحبة بحكة، ويمكن أن تحدث بسبب طعام أو دواء، أو التعرض إلى التراب أو العطور.

ثانيا الجديري المائي

يظهر على هيئة حبوب بها ماء، تبدأ صغيرة وتكبر، وغالبا يصيب الأطفال ولكن أحيانا يصاب به الكبار، وهذا الفيروس يظهر على مراحل اى تلاحظ الأم ظهور حبوب جديدة كل يوم.

ثالثا الهربس

وهو عبارة عن فقاعات ملتصقة ومؤلمة، وغالبا تظهر في منطقة واحدة مثل حول الفم أو في الجسم، وسببه فيروسى، ويمكن أن يظهر مرة أخرى في حالة ضعف المناعة.

الحساسية والجديري المائى والهربس

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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