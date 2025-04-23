احذري، حرارة الجو تؤثر على الجيوب الأنفية عند الأطفال

الجيوب الأنفية عند الأطفال، التهاب الجيوب الأنفية أو حساسيتها من الأمراض الأكثر انتشارا بين الأطفال خاصة فى فترة تغيير الفصول حيث الأتربة وحبوب اللقاح.

والحبوب الأنفية عند الأطفال، أعراضها عديدة وهى تشبه نزلات البرد والانفلونزا، ما يصعب على الأمهات التفرقة بينهم.

ومع بدء ارتفاع درجة حرارة الطقس، تزداد أعراض الجيوب الأنفية عند الأطفال ما يزعج الأمهات كثيرا، ويتساءلن عن سبب ذلك.

أسباب تأثير الطقس الحار على الجيوب الأنفية

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الطقس الحار يؤثر على الجيوب الأنفية عند الأطفال، وذلك بسبب مكيفات الهواء التى على الرغم من أنها تهدئ من حرارة الطقس إلا أنها تسبب جفاف الأنف ولو الطفل جالس أمامها فترة طويلة، مع إهمال عدم تنظيف الفلتر، يمكن أن ينقل بكتيريا أو تراب يسبب التهابات منها التهاب الجيوب الأنفية.

وأضاف عبد الحميد، أن الحساسية الموسمية سببها حر الطقس وذلك عند تغييرات الطقس وظهور حبوب اللقاح، وهى أسباب كافية للإصابة بالحساسية الأنفية عند الأطفال.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وتابع أن من أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال

انسداد أو سيلان في الأنف يمكن أن يكون لونه أصفر أو أخضر.

كحة مستمرة، خصوصًا بالليل.

صداع خفيف أو إحساس بالضغط حوالين العين أو الجبهة.

فقدان الشهية أو ممكن يبقى فيه حرارة بسيطة أو تعب عام.

نصائح لحماية الأطفال من الجيوب الأنفية فى الطقس الحار

واوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أنه لحماية الأطفال من التهاب الجيوب الأنفية فى الطقس الحار يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

شرب مياة بانتظام حتى نحافظ على ترطيب الأنف وتخفيف الإفرازات.

تنظيف الأنف بمحلول ملحي، ما يساعد في إزالة المخاط وترطيب الأنف.

التهوية الجيدة، حيث يجب أن تكون الغرف بها تهوية جيدة ولكن بعيدا عن التراب أو المراوح القوية.

تجنّب المكيفات القوية أو تنظيفها باستمرار.

لو الأعراض استمرت أكتر من 10 أيام أو زادت، يجب المتابعة مع طبيب أطفال أو أنف وأذن.

الجيوب الأنفية عند الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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