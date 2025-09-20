السبت 20 سبتمبر 2025
أخبار مصر

انطلاق أول برنامج للعلوم المصرفية في مصر بكلية التجارة جامعة عين شمس

 أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، عن انطلاق الدراسة بالفعل في "برنامج العلوم المصرفية" المتخصص، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التعليم المصرفي والمالي.

يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر مهنية شابة مؤهلة للعمل في القطاع المصرفي والمالي بمختلف تخصصاته، وذلك من خلال تزويد الطلاب بأحدث المعارف النظرية والتطبيقات العملية التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والتطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).

تقوم فلسفة البرنامج على شراكة استراتيجية ثلاثية الأطراف تجمع بين الأكاديمية (كلية التجارة - جامعة عين شمس) ، وتقوم بتقديم الأساس العلمي والأكاديمي المتين في مجالات الاقتصاد والمحاسبة والإدارة، والمشرع والجهة الرقابية (البنك المركزي المصري) الذي يضمن مواءمة مخرجات البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المالي وأفضل الممارسات العالمية، والخبرة التدريبية المتخصصة (المعهد المصرفي المصري EBI) الذي يقدم الجانب التطبيقي العملي من خلال محاضرين من خبراء القطاع المصرفي، وورش عمل، وحالات دراسة حقيقية.

 

ويأتي تصميم البرنامج ليكون برنامجًا متميزًا، حيث يتميز بشهادة مزدوجة يحصل الخريجون على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس، بالإضافة إلى شهادة مهنية معتمدة من المعهد المصرفي المصري، وكذلك منهج متكامل يدمج بين العلوم الأكاديمية الأساسية والمهارات المصرفية التخصصية، وأيضًا التدريب العملي الذى يتضمن تدريبات عملية مكثفة في البنوك العاملة في السوق المصري، لضمان تأهيل الخريج للانخراط في سوق العمل فور تخرجه، ويضم البرنامج نخبة من أساتذة الكلية وخبراء الصناعة المصرفية من خلال المعهد المصرفي المصري.

ومن جانبه، أكد فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من استراتيجية EBI لرفع كفاءة الرأس المال البشري في القطاع المصرفي، وقال: "يسعدنا أن نكون شريكًا في إطلاق أول برنامج جامعي متخصص في العلوم المصرفية، مما يساهم في بناء جيل جديد من bankers محترفين قادرين على دفع عجلة نمو القطاع المالي."

ويمثل إطلاق هذا البرنامج نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الأكاديمية والصناعة، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تطوير التعليم وإعداد كوادر قادرة على قيادة القطاع المالي، الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد القومي.

