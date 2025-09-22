أكثر اللاعبين الفائزين بالكرة الذهبية قبل حفل جوائز 2025

الكرة الذهبية، نجح 10 لاعبين فقط في التتويج بجائزة الكرة الذهبية أكثر من مرة خلال الـ 68 نسخة الماضية من عمر الجائزة المرموقة.

ويترقب الجميع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025‘ البالون دور الذي يستضيفه مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين.

ويحمل ميسي الرقم القياسي لأكثر عدد من ألقاب الكرة الذهبية في التاريخ بثمانية ألقاب ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أكثر اللاعبين الفائزين بالكرة الذهبية



1- الأرجنتيني ليونيل ميسي 8 مرات أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023)

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات أعوام (2008، 2013، 2014، 2016، 2017)

3- الفرنسي ميشيل بلاتيني 3 مرات أعوام (1983، 1984، 1985)

3- الهولندي يوهان كرويف 3 مرات أعوام (1971، 1973، 1974)

3- الهولندي ماركو فان باستن 3 مرات أعوام (1988، 1989، 1992)

4- الألماني فرانز بكنباور مرتان عامي (1972، 1976)

4- البرازيلي رونالدو مرتان عامي (1997، 2002)

4- الأسباني ألفريدو دي ستيفانو مرتان عامي (1957، 1959)

4- الإنجليزي كيفن كيجان مرتان عامي (1978، 1979)

4- الألماني كارل-هاينز رومينيجه مرتان عامي (1980، 1981)

