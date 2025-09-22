الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أكثر اللاعبين الفائزين بالكرة الذهبية قبل حفل جوائز 2025

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية

الكرة الذهبية، نجح 10 لاعبين فقط في التتويج بجائزة الكرة الذهبية أكثر من مرة خلال الـ 68 نسخة الماضية من عمر الجائزة المرموقة.

ويترقب الجميع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025‘ البالون دور الذي يستضيفه مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين.

ويحمل ميسي الرقم القياسي لأكثر عدد من ألقاب الكرة الذهبية في التاريخ بثمانية ألقاب ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

أكثر اللاعبين الفائزين بالكرة الذهبية 
 

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي 8 مرات أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023)

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات أعوام (2008، 2013، 2014، 2016، 2017)

3- الفرنسي ميشيل بلاتيني 3 مرات أعوام (1983، 1984، 1985)

3- الهولندي يوهان كرويف 3 مرات أعوام (1971، 1973، 1974)

3- الهولندي ماركو فان باستن 3 مرات أعوام (1988، 1989، 1992)

4- الألماني فرانز بكنباور مرتان عامي (1972، 1976)

4- البرازيلي رونالدو مرتان عامي (1997، 2002)

4- الأسباني ألفريدو دي ستيفانو مرتان عامي (1957، 1959)

4- الإنجليزي كيفن كيجان مرتان عامي (1978، 1979)

4- الألماني كارل-هاينز رومينيجه مرتان عامي (1980، 1981)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الذهبية جائزة الكرة الذهبية ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو ميشيل بلاتيني يوهان كرويف ماركو فان باستن فرانز بكنباور رونالدو الفريدو دي ستيفانو كيفن كيجان رومينيجه البالون دور

مواد متعلقة

معلومات مهمة عن جائزة الكرة الذهبية 2025.. حظوظ محمد صلاح وأبرز المرشحين.. والذكاء الاصطناعي يمنح "البالون دور" لهذا اللاعب

لماذا لم يتوج مارادونا وبيليه بـ جائزة الكرة الذهبية؟

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

جامعة القاهرة الأهلية تعلن عن أماكن شاغرة بهذه الكليات وموعد التقديم

وفاة هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

4 أدوية جديدة تغير مستقبل البشرية قريبًا، أستاذ بـ"هارفارد" يزف بشرى لمرضى السكر والسمنة

ناصف ساويرس يعتزم استثمار 50 مليار دولار في أمريكا

تكدس وزحام شديد على مكتب التنسيق وشكاوى من نتائج تقليل الاغتراب (صور)

فتح التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads