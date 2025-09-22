الكرة الذهبية 2025، يترقب الجميع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025‘ البالون دور الذي يستضيفه مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين.

وبدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تقديم جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم منذ عام 1956.

واندمجت الجائزة بين عامي 2010 و2015 مع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يمنحها لأفضل لاعب في العالم، قبل أن تنتهي الشراكة في 2016 وتقدم كل جهة جائزتها الخاصة.

وفي 2018، استحدثت مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، وجائزة كوبا التي تمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين لأفضل حارس.

وترصد السطور التالية جميع الفائزين بالكرة الذهبية منذ انطلاقها منتصف القرن الماضي حتي النسخة الأخيرة 2024.

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ



الكرة الذهبية 2024: رودري (إسبانيا)؛ وأيتانا بونماتي (إسبانيا)

الكرة الذهبية 2023: ليونيل ميسي (الأرجنتين)؛ وأيتانا بونماتي (إسبانيا)

الكرة الذهبية 2022: كريم بنزيما (فرنسا)؛ وأليكسيا بوتيلاس (إسبانيا)

الكرة الذهبية 2021: ليونيل ميسي (الأرجنتين)؛ وأليكسيا بوتيلاس (إسبانيا)

الكرة الذهبية 2020: لم يتم منحها بسبب جائحة كوفيد-19

الكرة الذهبية 2019: ليونيل ميسي (الأرجنتين)؛ وميجان رابينو (الولايات المتحدة)

الكرة الذهبية 2018: لوكا مودريتش (كرواتيا)؛ وآدا هيجربيرج (النرويج)

الكرة الذهبية 2017: كريستيانو رونالدو (البرتغال)

الكرة الذهبية 2016: كريستيانو رونالدو (البرتغال)

الكرة الذهبية 2015: ليونيل ميسي (الأرجنتين)

الكرة الذهبية 2014: كريستيانو رونالدو (البرتغال)

الكرة الذهبية 2013: كريستيانو رونالدو (البرتغال)

الكرة الذهبية 2012: ليونيل ميسي (الأرجنتين)

الكرة الذهبية 2011: ليونيل ميسي (الأرجنتين)

الكرة الذهبية 2010: ليونيل ميسي (الأرجنتين)

الكرة الذهبية 2009: ليونيل ميسي (الأرجنتين)

الكرة الذهبية 2008: كريستيانو رونالدو (البرتغال)

الكرة الذهبية 2007: كاكا (البرازيل)

الكرة الذهبية 2006: فابيو كانافارو (إيطاليا)

الكرة الذهبية 2005: رونالدينيو (البرازيل)

الكرة الذهبية 2004: أندريه شيفتشينكو (أوكرانيا)

الكرة الذهبية 2003: بافل نيدفيد (التشيك)

الكرة الذهبية 2002: رونالدو (البرازيل)

الكرة الذهبية 2001: مايكل أوين (إنجلترا)

الكرة الذهبية 2000: لويس فيجو (البرتغال)

1999 - ريفالدو (البرازيل)

1998 - زين الدين زيدان (فرنسا)

1997 - رونالدو (البرازيل)

1996 – ماتياس زامر (ألمانيا)

1995 - جورج وياه (ليبيريا)

1994 – خريستو ستويتشكوف (بلغاريا)

1993 - روبرتو باجيو (إيطاليا)

1992 – ماركو فان باستن (هولندا).

1991 – جان بيير بابان (فرنسا).

1990 – لوثار ماتيوس (ألمانيا)

1989 – ماركو فان باستن (هولندا)

1988 – ماركو فان باستن (هولندا).

1987 – رود خوليت (هولندا)

1986 – إيجور بيلانوف (الاتحاد السوفيتي).

1985 – ميشيل بلاتيني (فرنسا).

1984 – ميشيل بلاتيني (فرنسا).

1983 – ميشيل بلاتيني (فرنسا).

1982 - باولو روسي (إيطاليا)

1981 – كارل هاينز رومينيجه (ألمانيا الغربية).

1980 - كارل هاينز رومينيجه (ألمانيا الغربية).

1979 - كيفن كيغان (إنجلترا)

1978 - كيفن كيغان (إنجلترا)

1977 - آلان سيمونسن (الدنمارك)

1976 - فرانز بيكنباور (ألمانيا الغربية).

1975 - أوليغ بلوخين (الاتحاد السوفييتي).

1974 - يوهان كرويف (هولندا)

1973 - يوهان كرويف (هولندا)

1972 - فرانز بيكنباور (ألمانيا الغربية).

1971 - يوهان كرويف (هولندا)

1970 - جيرارد مولر (ألمانيا الغربية)

1969 - جياني ريفيرا (إيطاليا)

1968 - جورج بيست (أيرلندا الشمالية)

1967 - فلوريان ألبرت (المجر)

1966 - بوبي تشارلتون (إنجلترا)

1965 - أوزيبيو (البرتغال)

1964 - دينيس لو (اسكتلندا)

1963 - ليف ياشين (الاتحاد السوفيتي)

1962 – جوزيف ماسوبوست (تشيكوسلوفاكيا)

1961 - عمر سيفوري (إيطاليا)

1960 - لويس سواريز (إسبانيا)

1959 – ألفريدو دي ستيفانو (الأرجنتين).

1958 - ريموند كوبا (فرنسا)

1957 – ألفريدو دي ستيفانو (الأرجنتين).

1956 - ستانلي ماثيوز (إنجلترا)

موعد حفل الكرة الذهبية 2025



ويُقام الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكرة الذهبية اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

موعد انطلاق الحفل سيكون الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (21:00)، وكذلك بتوقيت مكة المكرمة، بينما في أبوظبي الساعة العاشرة مساءً.

القناة الناقلة لحفل جوائز الكرة الذهبية 2025

وسيتم بث حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 عبر قناة beIN Sports NEWS HD.





جوائز حفل الكرة الذهبية



في النسخة الـ69 من الحفل، ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة غيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)

معايير التصويت



من أهم المعايير التي تُستخدم لاختيار الفائز:

1. الأداء الفردي، والأثر الحاسم في المباريات.

2. الأداء الجماعي وسجّل الإنجازات خلال الموسم.

3. مستوى اللعب والنزاهة الرياضية.

