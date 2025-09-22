بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن شكاوى أسرة مريضة بمستشفى أم المصريين

رصدت وزارة الصحة تداول منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي موجّهة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تتعلق بشكوى مقدمة من أسرة حالة مرضية (السيدة/ س. ت) بمستشفى أم المصريين، بتاريخ 17 سبتمبر 2025، تضمنت ملاحظات حول أسلوب التعامل داخل قسم الطوارئ، وتأخر التدخل الطبي، ونقص بعض المستلزمات، وطلب شراء أدوية لم تُستخدم، بالإضافة إلى تأخر خياطة جرح، مع الإشارة إلى غياب تخصصات طبية أساسية وعدم تحويل الحالة لمستشفى متخصص، ومطالبة الأسرة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين.

الحقيقة الكاملة

في صباح الأربعاء 17 سبتمبر 2025، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى أم المصريين في تمام الساعة التاسعة صباحًا السيدة (س. ت، 75 عامًا) عن طريق سيارة إسعاف، إثر حادث سير، وكانت حالتها غير مستقرة حيث بلغت درجة الوعي (4/15). وعلى الفور، تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

جرى استدعاء التخصصات الطبية المعنية (جراحة عامة – عظام – مخ وأعصاب – جراحة قلب وصدر) لإجراء التقييم الطبي اللازم، وأُجريت فحوصات عاجلة شملت:

1- أشعة مقطعية على المخ والصدر.

2 -موجات صوتية للبطن والحوض.

أظهرت النتائج الطبية ما يلي:

عدم وجود تجمع دموي بالبطن أو الحوض.

نزيف بالمخ مع كسر في قاع الجمجمة.

كسر بالأضلاع مع تجمع دموي في الصدر.

أوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب أن الحالة تحتاج إلى رعاية مركزة مع تدخل جراحي، مع إبلاغ ذوي المريضة بخطورة الوضع الطبي وأن المؤشرات غير مطمئنة. كما أوصى استشاري جراحة القلب والصدر بتركيب أنبوبة صدرية خلال التدخلات الجراحية.

بعد توضيح تفاصيل الحالة ومخاطرها للأهل، طلبوا نقل المريضة إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وتم إخطار هيئة الإسعاف وتجهيز سيارة إسعاف مجهزة بكامل الإمكانيات مع طبيب مرافق.

أثناء عملية النقل، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا، تعرضت المريضة لتوقف مفاجئ في عضلة القلب داخل سيارة الإسعاف، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي (CPR) استمر لمدة 30 دقيقة دون استجابة، ليتم إعلان الوفاة رسميًا في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.



وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع الإجراءات الطبية اللازمة تم تنفيذها وفق البروتوكولات المعتمدة وبأقصى درجات الرعاية منذ لحظة استقبال الحالة وحتى إعلان الوفاة، وذلك في إطار الحرص الدائم على ضمان حق المرضى في الحصول على رعاية صحية إنسانية تحفظ كرامتهم.

