في اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، 7 عوامل خطورة تزيد من احتمالية الإصابة

يوافق اليوم 21 سبتمبر الاحتفال بـ اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، وتحيي منظمة الصحة العالمية هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي بأحد أكثر الأمراض تعقيدًا وانتشارًا في العالم، حيث يعد ألزهايمر الشكل الأكثر شيوعًا من الخرف، ويؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من الأشخاص وأسرهم.

ما هو الخرف؟



قالت منظمة الصحة العالمية أن الخرف ليس مرضا واحدا بحد ذاته، بل هو مجموعة من الاضطرابات التي تمس وظائف الدماغ، فتؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك.

هذه الاضطرابات تتطور تدريجيًا لتجعل الحياة اليومية للمريض أكثر صعوبة، وتحد من قدرته على القيام بالأنشطة المعتادة التي اعتاد إنجازها بسهولة.

ويعد ألزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف، حيث يمثل ما يقرب من 60% إلى 70% من الحالات عالميًا.

مرض ألزهايمر تحد يواجه الذاكرة والقدرات العقلية



يتسبب مرض ألزهايمر في تراجع تدريجي لقدرات المريض الذهنية، إذ يبدأ عادةً بفقدان الذاكرة قصيرة المدى، ثم يمتد ليؤثر على القدرة على التركيز، والتخطيط، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، بل وحتى التفاعل الاجتماعي.

هذا التدهور لا ينعكس فقط على المصاب، وإنما يُلقي بظلاله الثقيلة على أسرته ومقدمي الرعاية له.

إمكانية الوقاية من الخرف

تشير الأبحاث العلمية إلى أنه يمكن الوقاية من نحو 45% من حالات الخرف عالميًا، من خلال معالجة عوامل الخطر الشائعة، مثل:

ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

ارتفاع نسبة السكر في الدم السكري، وهو من أبرز العوامل المسببة لتلف الأعصاب.

السمنة وزيادة الوزن التي تزيد من مخاطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالخرف.

التدخين الذي يسرع من تدهور الخلايا العصبية.

الخمول البدني وقلة النشاط الحركي.

العزلة الاجتماعية وما تسببه من فقدان الدعم النفسي والعاطفي.

الاكتئاب الذي يعد أحد العوامل المساعدة على تراجع القدرات الإدراكية.



الأعراض والعلامات المبكرة



غالبا ما تبدأ أعراض ألزهايمر بشكل خفيف، لكنها تتفاقم مع مرور الوقت، ومن أبرز العلامات الشائعة:

نسيان الأحداث أو المعلومات القريبة.

فقدان الإحساس بالوقت أو المكان.

الضياع أثناء المشي أو القيادة في أماكن مألوفة.

مواجهة صعوبة في حل المشكلات أو اتخاذ القرارات اليومية.

فقدان القدرة على إيجاد الكلمات المناسبة أو مواصلة الحديث.

ضعف القدرة على أداء المهام المعتادة في العمل أو المنزل.

خلل في التقدير البصري للأشياء والمسافات، مما يزيد من مخاطر الحوادث.



ورغم أنه لا يوجد علاج شافي حتى الآن لمرض ألزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تساعد في التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة للمصابين، منها:

الحفاظ على النشاط البدني عبر ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

الإقلاع عن التدخين لتقليل سرعة تدهور القدرات العصبية.

إجراء الفحوص الطبية المنتظمة مع مقدمي الرعاية الصحية لمتابعة الحالة.

تدوين المهام والمواعيد اليومية لمساعدة المريض على تذكر التفاصيل المهمة.

المحافظة على الهوايات والأنشطة الممتعة التي تحفز الإبداع وتزيد من الشعور بالراحة.

تنشيط القدرات الذهنية من خلال القراءة، حل الألغاز، أو تعلم مهارات جديدة.

تعزيز الروابط الاجتماعية عبر قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والانخراط في الأنشطة المجتمعية.



أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا اليوم لا يهدف فقط إلى نشر الوعي بأعراض المرض وطرق الوقاية منه، بل يسعى أيضًا إلى كسر حاجز الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالخرف، وإبراز أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين ومقدمي الرعاية لهم.

فكل خطوة نحو التوعية والمعرفة، هي خطوة نحو حياة أفضل لملايين الأشخاص الذين يواجهون تحديات ألزهايمر يوميًا.

