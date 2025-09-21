الأحد 21 سبتمبر 2025
الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالفك السفلي لمريض يبلغ 16 عامًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة التخصصي بمحافظة الجيزة في إجراء جراحة دقيقة استمرت 4 ساعات، لاستئصال ورم ضخم بالفك السفلي لمريض يبلغ من العمر 16 عامًا، كان يعاني من حالة صحية حرجة.

المريض وصل إلى المستشفى بوزن 40 كجم فقط

 

وأوضحت الوزارة أن المريض وصل إلى المستشفى بوزن 40 كجم فقط، نتيجة امتناعه عن تناول الطعام لمدة 4 أشهر متواصلة، بعدما تسبب الورم المصحوب بعدوى بكتيرية صديدية في تآكل نصف عظام الفك السفلي من الجهة اليسرى.

 وأضافت أن الفريق الطبي واجه صعوبات بالغة في إجراء التخدير العام، نظرًا لوجود تكتلات في الرئة، إلا أن أطباء التخدير نجحوا في السيطرة الكاملة على الحالة طوال فترة العملية.

وأشارت إلى أنه تم استئصال الورم مع نصف الفك السفلي باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتركيب شريحة تعويضية من داخل الفم دون الحاجة إلى أي فتح خارجي بالوجه، حفاظًا على المظهر الجمالي للمريض.

الصحة تنظم زيارة لوزير الصحة السنغافوري إلى معهد ناصر

أنواع تطعيمات المدارس التي توفرها وزارة الصحة مجانا للطلاب

وأكدت الوزارة أن المريض خرج من غرفة العمليات إلى غرفته مباشرة في حالة مستقرة، دون الحاجة إلى رعاية مركزة أو أجهزة دعم تنفسي، مشيدة بجهود الفريق الطبي الذي أسهم في تحقيق هذا النجاح

 

