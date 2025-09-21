الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالفك السفلي لمريض يبلغ 16 عامًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق طبي بمستشفى العجوزة التخصصي بمحافظة الجيزة في إجراء جراحة دقيقة استمرت 4 ساعات، لاستئصال ورم ضخم بالفك السفلي لمريض يبلغ من العمر 16 عامًا، كان يعاني من حالة صحية حرجة.

المريض وصل إلى المستشفى بوزن 40 كجم فقط

وأوضحت الوزارة أن المريض وصل إلى المستشفى بوزن 40 كجم فقط، نتيجة امتناعه عن تناول الطعام لمدة 4 أشهر متواصلة، بعدما تسبب الورم المصحوب بعدوى بكتيرية صديدية في تآكل نصف عظام الفك السفلي من الجهة اليسرى.

وأضافت أن الفريق الطبي واجه صعوبات بالغة في إجراء التخدير العام، نظرًا لوجود تكتلات في الرئة، إلا أن أطباء التخدير نجحوا في السيطرة الكاملة على الحالة طوال فترة العملية.

وأشارت إلى أنه تم استئصال الورم مع نصف الفك السفلي باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتركيب شريحة تعويضية من داخل الفم دون الحاجة إلى أي فتح خارجي بالوجه، حفاظًا على المظهر الجمالي للمريض.

وأكدت الوزارة أن المريض خرج من غرفة العمليات إلى غرفته مباشرة في حالة مستقرة، دون الحاجة إلى رعاية مركزة أو أجهزة دعم تنفسي، مشيدة بجهود الفريق الطبي الذي أسهم في تحقيق هذا النجاح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.