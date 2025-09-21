وزير الصحة يبحث بدء تصنيع معدات طب الأسنان محليًا

قام الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بزيارة ميدانية لمصنع شركة «Runyes» للصناعات الطبية في مدينة نينغبو الصينية.

جاءت الزيارة على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر «هواوي كونكت 2025»، الذي أُقيم بمركز شنغهاي العالمي للمعارض خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025.

واستهل الدكتور خالد عبدالغفار زيارته بلقاء «بوغوانغ شو»، رئيس مجلس إدارة شركة «Runyes»، لبحث سبل التعاون في تصنيع معدات طب الأسنان محليًا في مصر، حيث تعد شركة «Runyes» إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع أجهزة ومعدات طب الأسنان، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لنقل الخبرات التكنولوجية إلى مصر.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط الإنتاج المتطورة في المصنع، والتي تشمل تصنيع ماكينات الأسنان، وضواغط الهواء، وأجهزة الأوتوكلاف والمعقمات، بالإضافة إلى وحدات الأشعة السينية الخاصة بطب الأسنان. كما اطلع على خطوط إنتاج الكاميرات المتخصصة في فحص وتصوير الفم، وعربات الماسح الضوئي، وكاشفات الألوان، والماسحات الضوئية للوجه. وشملت الجولة التعرف على أحدث التجديدات التي نفذتها الشركة في تطوير مستشفيات وعيادات طب الأسنان.

بدء تصنيع معدات طب الأسنان محليًا في مصر

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذه الزيارة تمهد الطريق لبدء تصنيع معدات طب الأسنان محليًا في مصر من خلال الشراكة مع الوكيل الحصري للشركة في مصر، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لإقامة مصنع متطور في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شهدت مناقشات معمقة لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عدة محاور رئيسية تشمل نقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى مصر، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في مجال صناعة معدات طب الأسنان، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الفرق الطبية والفنية لتطوير المهارات ورفع الكفاءات.

وأضاف «عبدالغفار» أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز القطاع الصحي في مصر من خلال توفير معدات طبية عالية الجودة بتكلفة تنافسية، مما يدعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، كما ستعمل على تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال طب الأسنان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعات الوطنية ودعم الشراكات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في السوق العالمي للصناعات الطبية.

