منتخب الشباب يواجه نيو كاليدونيا فى البروفة النهائية للمونديال

منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، غدا الإثنين، نظيره نيو كاليدونيا خلال معسكره الجاري في تشيلي والذى انتظم فيه منذ أسبوع.

موعد مباراة شباب مصر أمام كاليدونيا الجديدة

تقام المباراة الودية الدولية لمنتخب الشباب المصري أمام نيو كالدونيا، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والثالثة مساء بتوقيت تشيلي.

وتأتي المباراة خلال معسكر شباب الفراعنة بمدينة كوينتيرو الذى يستمر إلى يوم 23 سبتمبر الجاري وهي فى آخر بروفة للفراعنة استعدادا إلى كأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

منتخب الشباب بمعسكر تشيلي، فيتو

منتخب الشباب يفوز على سان لويس التشيلي

وكان المنتخب قد فاز بخمسة أهداف نظيفة على الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان لويس التشيلي أمس الأول .

لعب المنتخب كل شوط بتشكيل مختلف وشارك جميع اللاعبين وضم التشكيل فى الشوط الأول كلا من: أحمد وهب فى حراسة المرمي وأحمد عابدين وبوستنجي وكتاب سامي وسيف سفاجا وفي الوسط كاباكا وسليم طلب وتيبو جبريال وفى الهجوم محمد عبد الله وحامد عبد الله ومحمد هيثم.. ولعب فى الشوط الثاني بتشكيل ضم: أحمد منشاوي فى حراسة المرمي وعمر بيبو وسيف سفاجا ومعتز محمد ومؤمن شريف فى خط الظهر وعمر خضر ومحمد السيد واحمد وحيد فى وسط الملعب وفي الهجوم عمر معوض واحمد شرف واحمد نائل وشارك ياسين عاطف بدلا من عمر معوض الذى تعرض لإصابة بكدمة فى الظهر وهو بحالة جيدة جدا ولكن الجهاز الفني استبدله للحفاظ عليه.

تفاصيل مباراة منتخب الشباب أمام سان لويس

سيطر الفراعنة على مجريات اللعب أداء ونتيجة وانتهي الشوط الأول بتقدمهم بأربعة أهداف أحرزها المتالق أحمد خالد كاباكا هدفين وحامد عبد الله ومحمد هيثم لكل هدف.. وفي الشوط الثاني أحرز محمد السيد الهدف الخامس..وشهد المباراة حماده الشربيني عضو المجلس ورئيس بعثة مصر في تشيلي.. وأشاد الكابتن أسامة نبيه المدير الفني الفراعنة بالمباراة لاطمئنانه على بعض المراكز وتطبيق بعض الجمل الفنية قبل خوض البروفة النهائية للمونديال أمام منتخب نيو كاليدونيا اليوم.. وقال أسامة نبيه لدينا بعض السلبيات ونتطلع لعلاجها .

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي ود.احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي واحمد سامح المعد البدني واحمد سامي الإداري وزياد الشعراوي محلل الاداء ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين فى التأهيل والتدليك وعلاء سعيد مدير العمليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.