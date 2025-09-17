جوبريال يكمل القوة الضاربة لمنتخب الشباب في معسكر تشيلي

منتخب الشباب، اكتملت القوة الضاربة للفراعنة مع وصول اللاعب الخطير تيبو جوبريال المحترف فى ماينز قادما من ألمانيا ليرتفع عدد المحترفين في صفوف الفراعنة إلى 4 هم: سليم طلب المحترف فى هيرتا برلين وعمر خضر نجم استون فيلا الانجليزي وعمرو بيبو لاعب أراو السويسري والمنافسة ستكون طاحنة بين جميع اللاعبين فى ظل تأكيد الكابتن أسامة نبيه على أن جميع اللاعبين على بعد مسافة واحدة والبقاء للأفضل والأوفر مجهودا فى الملعب وأكثر تركيزا فى تعليماته الفنية.

منتخب الشباب يستعد لكأس العالم

ويخوض منتخب الشباب معسكر مغلق حاليا بمدينة كوينتيرو التابعة الى اقليم فالبارايسو والكائنة بالتحديد على سواحل المحيط الهادئ من ناحية الغرب ؛ وهي المدينة أو المقاطعة التى توجد وسط دولة تشيلي واختارها الجهاز الإدارى للفراعنة بقيادة حمادة أنور مدير المنتخب لموقعها القريب من العاصمة سانتياجو التي تستضيف مجموعة مصر فى كأس العالم للشباب والتي يفتتحها المنتخب بلقاء اليابان يوم 27 سبتمبر الجاري يليها مباراة نيوزيلاندا 30 سبتمبر ويختتم دور المجموعات بلقاء تشيلي صاحب الأرض والجمهور يوم 3 أكتوبر وكل السيناريوهات واردة ومحتملة.

منافسة محتدمة بين لاعبي منتخب الشباب

هذا وقد جاء التدريب الأخير للفراعنة أشبه بمعركة بين اللاعبين من قوة المنافسة على حجز مقعدا في التشكيل الأساسي حتى أن التقسيمة التى اختتمت بها التدريبات كانت سجلا بين اللاعبين ونجح في حسمها الفريق الأزرق الذي كان أشبه بالموج الأزرق وكسب التقسيمة فى الثواني الأخيرة وسط احتفالات حماسية من لاعبيه وأجواء قتالية فى الأداء.

وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي

معسكر شباب الفراعنة بمدينة كوينتيرو يستمر إلى يوم 23 سبتمبر الجاري ويتخلله وديتان مع منتخب بنما يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر ثم لقاء مع الفريق الأول بنادي سانتياجو يوم 20 سبتمبر لمعرفة الأساليب التي يمتاز بها اللاعب التشيلي..

ويعتبر منتخب الفراعنة هو أول الفرق التي وصلت إلى تشيلي والتي يتسم جوها بعدم الاستقرار كونها على مرتفعات عالية وتحاط بقمم جبلية فى الغالب هي مركز للبراكين والزلازل كما أن وجودها على سواحل المحيط الهادئ يجعلها مهددة لحالات المد والجزر الناتجة عن البراكين والزلازل والتي تتحول أحيانا إلى ما يوصف بالتسونامي فى الظروف الاستثنائية وغير العادية.

