منتخب مصر تحت 20 سنة يبدأ تدريباته في تشيلي استعدادا لكأس العالم

قرر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة إجراء حصة تدريبات خفيفة، عقب وصول بعثة المنتخب إلى مدينة ريجوت في تشيلي، وحصول اللاعبين على قسط من الراحة، وذلك لفك العضلات ومقاومة الإجهاد الذي خلفته الرحلة الطويلة من القاهرة، التي بدأت صباح أمس.

معسكر تدريبي لمنتخب الشباب في تشيلي

ومن المقرر أن يقيم منتخب مصر للشباب معسكر إعداد من 14 إلى 23 سبتمبر الجاري في مدينة ريجوت، تغادر بعده البعثة إلى العاصمة التشيلية سانتياجو، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 سنة، التي تنطلق يوم 27 سبتمبر الجاري، وتمتد حتى 19 أكتوبر المقبل.

سفير مصر مع حمادة الشربيني، فيتو

مجموعة مصر في مونديال الشباب

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تشيلي "صاحب الأرض"، اليابان ونيوزيلندا، ويستهل مبارياته بمواجهة اليابان يوم 27 سبتمبر.

سفير مصر يستقبل بعثة منتخب مصر

واستقبل ماهر المهدي سفير مصر في تشيلي وممثلين من السفارة المصرية الفوج الأول من البعثة الذي ضم حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة وأسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة.

