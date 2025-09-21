استعدادا للمونديال، منتخب الشباب يفوز على سان لويس التشيلي بخماسية (صور)

منتخب الشباب، فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة على الفريق الأول بنادي سان لويس التشيلي (5 – 0) في المباراة التي جمعتهما منذ قليل خلال معسكر الإعداد المغلق في مدينة كوينتيرو المتواجدة على سواحل المحيط الهادئ غرب تشيلي وتبعد ساعتين بالحافلة عن العاصمة سانتياجو وذلك ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر أمام سان لويس التشيلي

لعب منتخب الشباب المصري كل شوط بتشكيل مختلف وشارك جميع اللاعبين وضم التشكيل في الشوط الأول كلا من: أحمد وهب - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي - سيف سفاجا – أحمد خالد "كاباكا" وسليم طلب - تيبو جابريال - محمد عبد الله - حامد عبد الله - محمد هيثم.

وفى الشوط الثاني بتشكيل ضم: أحمد منشاوي - أحمد نائل - معتز محمد - مؤمن شريف - سيف سفاجا - عمر خضر - محمد السيد - أحمد وحيد - عمر معوض - أحمد شرف - عمر "بيبو" وشارك ياسين عاطف بدلا من عمر معوض الذي تعرض لإصابة بكدمة في الظهر وهو بحالة جيدة جدا ولكن الجهاز الفني استبدله للحفاظ عليه.

تفاصيل مباراة منتخب الشباب أمام سان لويس التشيلي

سيطر "الفراعنة" على مجريات اللعب أداء ونتيجة وانتهي الشوط الأول بتقدمهم بأربعة أهداف أحرزها المتألق أحمد خالد "كاباكا" (هدفين) وحامد عبد الله ومحمد هيثم ’ وفي الشوط الثاني أحرز البديل محمد السيد الهدف الخامس.

نبيه يشيد بالتجربة الودية أمم سان لويس

شهد المباراة حماده الشربيني عضو المجلس ورئيس بعثة مصر، وأشاد أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب بالتجربة لاطمئنانه على بعض المراكز وتطبيق بعض الجمل الفنية قبل خوض البروفة النهائية للمونديال أمام منتخب نيو كاليدونيا الاثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري.

