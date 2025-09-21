أخبار مصر اليوم: السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب.. الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا.. حالة الطقس المتوقعة أول أيام الخريف

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أسباب رد الرئيس السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

أشاد الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/ 8/ 2025 إلى الرئيس السيسي بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

ونوه الرئيس عن جهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

حزمة واسعة من الخدمات التموينية الرقمية، كيف تنجز كل معاملاتك من منزلك؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تُمكِّن المستفيدين من إدارة بطاقاتهم التموينية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التموين، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الدعم.





يمكن للمواطنين الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية والاستفادة من خدمات تموينية أساسية تشمل:

استمارة تحديث بيانات المواطن لتصحيح أي بيانات غير دقيقة.

تفعيل بطاقة تموين جديدة فور استلامها.

إصدار بدل تالف أو فاقد في حال ضياع البطاقة أو تلفها.

النقل من محافظة إلى أخرى بسهولة دون معاملات ورقية معقدة.

الفصل الفردي (فصل نفسي) للراغبين في استخراج بطاقة مستقلة.

ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية القائمة.

الاستعلام عن صرف المقررات التموينية شهريًا.

خدمات قيد الإطلاق قريبًا



وكشفت وزارة التموين عن مجموعة من الخدمات التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة لتكتمل منظومة التموين الرقمية، وتشمل:

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

إيقاف فرد من البطاقة التموينية.

إيقاف بطاقة تموينية كاملة.

إصدار بطاقة تموين جديدة للأسر المستحقة للدعم.

يتيح النظام الرقمي للمواطن متابعة طلبه لحظة بلحظة عبر رقم الطلب، مع وصول إشعارات بالتحديثات، ما يضمن الشفافية والسرعة ويقلل من الطوابير والانتظار في مكاتب التموين.

حالة الطقس المتوقعة أول أيام الخريف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الإثنين، بالتزامن مع أولى أيام فصل الخريف، حيث طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى من الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا

أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا، وذلك بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.



وأشارت الدار إلى أنه تحقق لديها عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه تعلن أن غدًا اٌثنين هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا الموافق 23 سبتمبر الجاري.



أوضحت دار الإفتاء أن الرؤية تتم عبر ست لجان شرعية وعلمية موزعة في مختلف محافظات مصر، تضم متخصصين من هيئة المساحة المصرية ومعهد الأرصاد، بجانب علماء شرعيين، وتُختار أماكن الرصد بعناية لضمان توافر أفضل الظروف لرؤية الهلال

الربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا ربيع الأول وربيع الآخر. أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة (الفقع) والنَّور، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول كسابقه. وكان أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا الأحد

حذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا على مدينة حلايب، وذلك على فترة متقطعة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، بالتزامن مع أول أيام فصل الخريف، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد وعلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

حماية المستهلك توجه 9 نصائح للمواطنين بشأن شراء الأدوية والمنتجات الطبية



أصدر جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات للمواطنين، بهدف ضمان سلامتهم عند شراء وتناول المنتجات الطبية والأدوية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه التوصيات يساهم في تفادي مخاطر صحية جسيمة.





تحدث دائما مع الطبيب أو الصيدلي، والمحافظة على قائمة لكل الأدوية التي تتناولونها، وحتى إن كانت بجرعات منخفضة، مع أو بدون وصفة طبية، وبما فيها الإضافات الغذائية كالفيتامينات، يجب إبلاغ أي طبيب معالج بهذه القائمة وبأي نوع من الحساسية.

التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية

التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة

تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة

قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة تأكد من أنها مخزنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.



من المهم الانتباه إلى الشعور العام: يجب متابعة وتوثيق أي تغيير يطرأ في الشعور العام الناتج عن تناول الأدوية، وإعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي.

احفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال

تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنها دواء لعلاج كثير من الأمراض.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن الالتزام بهذه التعليمات يضمن حصول المرضى على دواء آمن وفعّال، ويحميهم من المخاطر المرتبطة بالمنتجات الطبية غير الموثوقة.

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا لصاحب أقدم حقيبة ظهر معروفة في التاريخ (صور)

يعرض المتحف المصري بالتحرير قطعة أثرية فريدة لتمثال نى ـ عنخ ـ بيبي ـ كم، وهو تمثال صاحب أقدم حقيبة ظهر معروفة في التاريخ حملها خادم ملكي مصري قديم.





ويظهره تمثال نى ـ عنخ ـ بيبي ـ كم، الذي كان يشغل مناصب رفيعة خلال عصر الأسرة السادسة في عهد الملك بيبي الأول، كمشرف على جنوب مصر ومستشار للملك في الشمال، بالإضافة إلى كونه المشرف على الكهنة.



يعتبر هذا التمثال، دليلًا مذهلًا على أهمية هذا الرجل، حيث عُثر عليه في مقبرته بمدينة مير، التي شهدت اكتشافًا فريدًا وهو أكبر خبيئة معروفة حتى الآن لتماثيل الخدم من عصر الدولة القديمة، ويبلغ عددها 2289، وكانت مخبأة بعناية في حفرة داخل غرفة الدفن، مما يبرز الأهمية الكبيرة للمقبرة وصاحبها.

الصحة: القضاء على الدرن أولوية وطنية

نظمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية متخصصة في مكافحة الدرن، وفيروس كورونا، والتهابات الجهاز التنفسي، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. جاءت الدورة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وشارك فيها نخبة من أطباء الأمراض الصدرية وأطباء البرنامج القومي لمكافحة الدرن.

أقيمت الدورة بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر التابع للوزارة.

شهد افتتاح الدورة حضور السيد يماموتو أتسيوشي، ممثل منظمة جايكا في مصر، والسفير محمد محمود، نائب أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية مستمرة منذ عام 2008، بالتعاون مع جايكا، لدول منطقة شرق المتوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت 15 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها أكثر من 250 متدربًا، بهدف تعزيز قدرات العاملين في مكافحة الدرن وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.



وأكد «عبدالغفار» أن الدولة المصرية تولي أولوية كبيرة لتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين كفاءة الموارد البشرية، التي تُعد العمود الفقري للنظام الصحي، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للرعاية الصحية، وتطبيق برامج فعالة للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز مؤشرات الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

من جانبها، أكدت الدكتورة علياء الغمراوي، مدير عام إدارة المستشفيات، أن الدرن يُعد من الأمراض الخطيرة التي تتطلب جهودًا مكثفة لمواجهتها، مشيرة إلى إصابة ما يقارب ثلث سكان العالم بهذا المرض، مع تفعيل المرض في نسبة ضئيلة (5%) لدى الفئات الأكثر عرضة بسبب ضعف المناعة. وأوضحت أن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن يعتمد خطة علمية شاملة تتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على الدرن بحلول 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضافت الغمراوي أن استراتيجية الوزارة تركز على الكشف المبكر والعلاج الفعال لحالات الدرن، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة، من خلال التعاون مع المستشفيات الجامعية والحكومية والقطاع الخاص، باستخدام أحدث تقنيات التشخيص، مثل التشخيص الجزيئي عالي الحساسية، لتقليل معدلات الإصابة.

يتساوى الليل والنهار، بدء فصل الخريف فلكيا غدا

أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن غدا الإثنين 22 سبتمبر يبدأ فصل الخريف، ويكون ذروة فصل الخريف فلكيا في ذلك اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار مجددا على الكرة الارضية كما في الاعتدال الربيعي.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

وقال تادرس: يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظ.

قالت الارصاد الجوية، إن الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التى قد تكون كثيفة أحيانا تصل لحد الضباب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



ويتسم خريف 2025 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن قد يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى فى بعض المناطق خاصة فى النصف الأول من الخريف وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

التنمية المحلية توجه بتعميم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير ماكينات التحصيل بالمراكز التكنولوجية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على عدد من 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة المنيا وهي (مركز ومدينة أبو قرقاص – مركز ومدينة بنى مزار – مركز ومدينة سمالوط – مركز ومدينة مغاغة – مركز ومدينة ديرمواس – مركز ومدينة المنيا – مركز ومدينة



وأشار التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المراكز فى مختلف الملفات اليومية، بالإضافة إلى القدرات المادية والبشرية والتجهيزات اللوجيستية للمراكز التكنولوجية ( أجهزة الحاسب الآلي – عدد الطابعات – وحدات التخزين –أجهزة الماسح الضوئى وسرعة خطوط الانترنت) وأعداد العاملين فى كل مركز تكنولوجي، وكذا التواصل المباشر مع المواطنين المترددين على تلك المراكز للتعرف على تقيمهم للخدمات المقدمة والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم.



وأوضح التقرير أن وفد الوزارة ضم عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال ورصد أى عقبات وتذليلها وسرعة إنهاء الطلبات، حيث تم متابعة تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الخاصة بخدمات موافقات الحماية المدنية والكاميرات اللازمة لترخيص المحال العامة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين.

كما جرى التنسيق مع اللجنة العليا لترخيص المحال العامة لتوحيد منظومة التراخيص، وإزالة أي معوقات قد تواجه الجهات المعنية ومنها مديريات الأمن والصحة وسلامة الغذاء والبيئة، وعدق اجتماع بمقر المحافظة لوفد الوزارة بحضور السكرتير العام ورؤساء المراكز، وممثلي مديريات الأمن والصحة والحماية المدنية وسلامة الغذاء والبيئة، إلى جانب كافة الجهات المعنية للرد على استفسارات كل جهة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.



كما أشار التقرير إلى أن فريق إدارة الحوكمة قام بمراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة والتراخيص وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.