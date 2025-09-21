دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا

أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا، وذلك بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

موعد غرة هلال شهر ربيع الآخر لعام 1447

وأشارت الدار إلى أنه تحقق لديها عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه تعلن أن غدًا اٌثنين هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا الموافق 23 سبتمبر الجاري.



أوضحت دار الإفتاء أن الرؤية تتم عبر ست لجان شرعية وعلمية موزعة في مختلف محافظات مصر، تضم متخصصين من هيئة المساحة المصرية ومعهد الأرصاد، بجانب علماء شرعيين، وتُختار أماكن الرصد بعناية لضمان توافر أفضل الظروف لرؤية الهلال

سبب تسمية شهر ربيع بهذا الاسم



الربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا ربيع الأول وربيع الآخر. أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة (الفقع) والنَّور، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول كسابقه. وكان أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.

