أخبار مصر

يتساوى الليل والنهار، بدء فصل الخريف فلكيا غدا

الخريف، فيتو

أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن غدا الإثنين 22 سبتمبر يبدأ فصل الخريف، ويكون ذروة فصل الخريف فلكيا في ذلك اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار مجددا على الكرة الارضية كما في الاعتدال الربيعي.

 

فواكه الخريف، تقوي المناعة لمواجهة نزلات البرد الموسمية وتحمي القلب

لمواجهة تقلبات الخريف، ماسكات طبيعية للبشرة الجافة


وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

 

وقال تادرس: يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظ.

قالت الارصاد الجوية، إن الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التى قد تكون كثيفة أحيانا تصل لحد الضباب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويتسم خريف 2025 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن قد  يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى فى بعض المناطق خاصة فى النصف الأول من الخريف وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.
 

