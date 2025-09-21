حزمة واسعة من الخدمات التموينية الرقمية، كيف تنجز كل معاملاتك من منزلك؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تُمكِّن المستفيدين من إدارة بطاقاتهم التموينية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التموين، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الدعم .

خدمات متاحة الآن على مدار الساعة

يمكن للمواطنين الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية والاستفادة من خدمات تموينية أساسية تشمل:

استمارة تحديث بيانات المواطن لتصحيح أي بيانات غير دقيقة.

تفعيل بطاقة تموين جديدة فور استلامها.

إصدار بدل تالف أو فاقد في حال ضياع البطاقة أو تلفها.

النقل من محافظة إلى أخرى بسهولة دون معاملات ورقية معقدة.

الفصل الفردي (فصل نفسي) للراغبين في استخراج بطاقة مستقلة.

ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية القائمة.

الاستعلام عن صرف المقررات التموينية شهريًا.

خدمات قيد الإطلاق قريبًا

وكشفت وزارة التموين عن مجموعة من الخدمات التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة لتكتمل منظومة التموين الرقمية، وتشمل:

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

إيقاف فرد من البطاقة التموينية.

إيقاف بطاقة تموينية كاملة.

إصدار بطاقة تموين جديدة للأسر المستحقة للدعم.

يتيح النظام الرقمي للمواطن متابعة طلبه لحظة بلحظة عبر رقم الطلب، مع وصول إشعارات بالتحديثات، ما يضمن الشفافية والسرعة ويقلل من الطوابير والانتظار في مكاتب التموين.

وحرصًا على وصول الخدمة للجميع، خصصت الوزارة مكاتب تموين مطوّرة لمساعدة كبار السن أو غير القادرين على استخدام التكنولوجيا، إلى جانب خط ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهو رقم 19959.

وأكدت وزارة التموين أن المواطن بات قادرًا على إدارة بطاقته التموينية من أي مكان وفي أي وقت، في خطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع رقمي وخدمات حكومية ميسرة.

إطلاق استمارة تحديث بيانات المواطنين الخاصة بالخدمات التموينية

وأعلنت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق استمارة الخاصة بالخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية، على أن تبدأ التجربة من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا في باقي محافظات الجمهورية.

40 ألف أسرة استخدمت الكارت الموحد بديلا عن البطاقة التموينية في بورسعيد

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن التجربة بدأت في بورسعيد وشملت أكثر من 42 ألف أسرة بما يقارب 140 ألف مواطن، حيث استُخدم الكارت الموحد بديلًا عن بطاقة الأسرة التقليدية.

وأوضح الوزير أن الكارت مكّن المواطنين من صرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، والحصول على مختلف الخدمات التموينية، لافتًا إلى أن نجاح التجربة شكّل دافعًا لتعميمها على نطاق أوسع.

