المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا لصاحب أقدم حقيبة ظهر معروفة في التاريخ (صور)

يعرض المتحف المصري بالتحرير قطعة أثرية فريدة لتمثال نى ـ عنخ ـ بيبي ـ كم، وهو تمثال صاحب أقدم حقيبة ظهر معروفة في التاريخ حملها خادم ملكي مصري قديم.

القطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير



ويظهره تمثال نى ـ عنخ ـ بيبي ـ كم، الذي كان يشغل مناصب رفيعة خلال عصر الأسرة السادسة في عهد الملك بيبي الأول، كمشرف على جنوب مصر ومستشار للملك في الشمال، بالإضافة إلى كونه المشرف على الكهنة.

تمثال صاحب أقدم حقيبة ظهر معروفة في التاريخ

يعتبر هذا التمثال، دليلًا مذهلًا على أهمية هذا الرجل، حيث عُثر عليه في مقبرته بمدينة مير، التي شهدت اكتشافًا فريدًا وهو أكبر خبيئة معروفة حتى الآن لتماثيل الخدم من عصر الدولة القديمة، ويبلغ عددها 2289، وكانت مخبأة بعناية في حفرة داخل غرفة الدفن، مما يبرز الأهمية الكبيرة للمقبرة وصاحبها.



