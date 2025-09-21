حماية المستهلك توجه 9 نصائح للمواطنين بشأن شراء الأدوية والمنتجات الطبية

أصدر جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات للمواطنين، بهدف ضمان سلامتهم عند شراء وتناول المنتجات الطبية والأدوية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه التوصيات يساهم في تفادي مخاطر صحية جسيمة.

نصائح للمستهلكين عند شراء الأدوية

تحدث دائما مع الطبيب أو الصيدلي، والمحافظة على قائمة لكل الأدوية التي تتناولونها، وحتى إن كانت بجرعات منخفضة، مع أو بدون وصفة طبية، وبما فيها الإضافات الغذائية كالفيتامينات، يجب إبلاغ أي طبيب معالج بهذه القائمة وبأي نوع من الحساسية.

لا تشتر أدوية بدون وصفة طبية

التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية

التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة

تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة

قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة تأكد من أنها مخزنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.

من المهم الانتباه إلى الشعور العام: يجب متابعة وتوثيق أي تغيير يطرأ في الشعور العام الناتج عن تناول الأدوية، وإعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي.

احفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال

تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنها دواء لعلاج كثير من الأمراض.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن الالتزام بهذه التعليمات يضمن حصول المرضى على دواء آمن وفعّال، ويحميهم من المخاطر المرتبطة بالمنتجات الطبية غير الموثوقة.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن طرق تقديم الشكاوى من خلال إحدى الطرق الآتية:

الإتصال علي رقم: 19588 من أي خط أرضي للتسجيل أو الإستفسار عن شكوى يوميًا من 8.30 صباحًا وحتى الـ 9:00 مساءً.

تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب "على مدار الساعة" والدخول على الرابط التالي مباشرة:

http://shakwa.cpa-mobile.com/

إرسال شكوى إلكترونيًا علي الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك

https://www.cpa.gov.eg

التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين، أو من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

