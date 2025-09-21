الأحد 21 سبتمبر 2025
الإفراج عن البلوجر علياء قمرون بعد سداد الكفالة

الإفراج عن البلوجر "علياء قمرون" بعد سداد الكفالة

أفرجت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة عن البلوجر المعروفة بـ"علياء قمرون"، عقب سدادها الكفالة المالية المقررة، والبالغة 20 ألف جنيه، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية.

وكانت جهات التحقيق  أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

وفي وقت سابق، رفضت إحدى محاكم القاهرة الجديدة الاستئناف المقدم من البلوجر على قرار حبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من أرباح "التيك توك".

يُذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على المتهمة، المقيمة بمحافظة المنوفية، حيث أقرت خلال مواجهتها بارتكاب الوقائع المنسوبة إليها، معترفة بأنها كانت تهدف إلى زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر حساباتها الإلكترونية.

 

