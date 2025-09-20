السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

أمن القاهرة يضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب القطع وتوصيل الأسلاك، ونفذ 6 عمليات بالقاهرة.

عصابة لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6 وقائع) سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما". 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

