حريق يلتهم شقة سكنية فى بولاق الدكرور

حريق بشقة سكنية،
حريق بشقة سكنية، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أى إصابات.

حريق في شقة بولاق الدكرور

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

 وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

