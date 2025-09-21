الأحد 21 سبتمبر 2025
إخماد حريق نشب داخل ورشة موتوسيكلات في فيصل

حريق ورشة، فيتو
حريق ورشة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل ورشة موتوسيكلات بمنطقة فيصل دون وقوع أي إصابات.

حريق ورشة بفيصل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة موتوسيكلات بمنطقة فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق ورشة بفيصل حريق ورشة فيصل الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية منطقة فيصل

