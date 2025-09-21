رئيس جامعة المنصورة يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع وفد من جامعة الأنبار العراقية (صور)

التقى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يوم الأحد وفدًا من جامعة الأنبار العراقية، ضمَّ كلًّا من: الدكتور عبد الرحمن سلمان جمعة، عميد كلية التربية للعلوم الصرفة، والدكتورة نصرة أحميد جدوع، عميد كلية التربية للبنات، والدكتور محمد عبد كاظم من قسم الكيمياء، والدكتورة شيماء جبار علي، مساعد العميد لشؤون الطلبة، والدكتور وليد بديوي صالح من قسم الفيزياء، والدكتور فرقد حواس موسى، والدكتور نضال إبراهيم لطيف من قسم علوم الحياة.

رئيس جامعة المنصورة يلتقي وفد جامعة الأنبار العراقية لتعزيز التعاون العلمي

وحضر اللقاء من جانب جامعة المنصورة الدكتور إيهاب عبد اللطيف، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، الدكتور عمرو المسيرى ومنسق الإتفاقية.

جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجامعتين، تنفيذًا للبروتوكول الموقَّع بينهما العام الماضي، والذي يدعم تبادل الخبرات، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وتعظيم الاستفادة من كفاءات الباحثين والإمكانات العلمية المتاحة لدى الطرفين في شتى التخصصات.

ورحّب الدكتور شريف خاطر بأعضاء الوفد، مؤكدًا اعتزاز جامعة المنصورة بشراكتها الممتدة مع الجامعات العربية الشقيقة، وسعيها الدؤوب إلى توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، وأشار إلى أن استمرار هذا التعاون مع جامعة الأنبار يفتح مجالات أرحب للتبادل العلمي وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة تضع على رأس أولوياتها توجيه مخرجات البحث العلمي نحو التطبيقات العملية وربطها بمتطلبات الصناعة واحتياجات المجتمع، لافتًا إلى أن التعاون مع جامعة الأنبار يمثل فرصةً ثمينة لتعزيز هذا التوجه من خلال مشروعات بحثية مشتركة يمكن أن تسفر عن حلول عملية تخدم قضايا التنمية في كلٍّ من مصر والعراق.

توطيد أواصر العلاقات العلمية والبحثية في مختلف المجالات

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن سلمان عن تقديره لجامعة المنصورة العريقة، ناقلًا تحيات رئيس جامعة الأنبار، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة عملية على طريق تعزيز التعاون القائم بين الجامعتين وتوطيد أواصر العلاقات العلمية والبحثية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن التعليم العالي يُعَدُّ ركيزةً أساسيةً للتنمية الشاملة، وأن جامعة الأنبار تسعى جاهدةً إلى توثيق صلاتها مع المؤسسات الجامعية الدولية المرموقة، بما يخدم مسيرة التطوير والتقدم في العراق.

تعميق التعاون القائم مع جامعة الأنبار

بدوره، أوضح الدكتور إيهاب عبد اللطيف أن كلية العلوم تعمل على تعميق التعاون القائم مع جامعة الأنبار في مجالات الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة، وتوسيع نطاق فرص التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يُسهم في تطوير منظومة البحث العلمي ودعم تكامل الجهود مع الجامعات العربية الشقيقة.

وتضمَّن برنامج الزيارة عقد جلسة عمل مع رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم لبحث سبل التعاون في البرامج البحثية والتعليمية المشتركة، أعقبها جولة ميدانية داخل المعامل البحثية والمرافق التعليمية بالكلية؛ للاطلاع على إمكاناتها العلمية المتطورة.

