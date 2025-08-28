الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

توفيرفرص عمل لائقة
توفيرفرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب

استقبل  الدكتورأحمد عبدالهادي  وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية صباح اليوم الخميس، بمقر مكتبه بالديوان العام بمديرية العمل بمحافظة الشرقية راغبي العمل من ذوي الهمم الاحتياجات الخاصة، وذلك لمتابعة تعيينهم والاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم بسوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل  وانطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية  بضرورة الاهتمام بذوي الهمم (قادرون بإختلاف) والتشديد على تلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ 5‎%‎ بكافة المنشآت.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الشرقية الدكتور احمد عبدالهادى وكبل وزارة العمل العاشرة صباح اليوم الخميس الموافق 28 اغسطس الاحتياجات الخاصة الديوان العام راغبى العمل

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يسلم 20 عقد عمل لذوي الهمم بشركات القطاع الخاص

عمل الشرقية يسلم عقود عمل لذوي الهمم بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان

وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"

تحرير عقود عمل لذوي الهمم بمحافظة الشرقية

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads