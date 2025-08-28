وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

استقبل الدكتورأحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية صباح اليوم الخميس، بمقر مكتبه بالديوان العام بمديرية العمل بمحافظة الشرقية راغبي العمل من ذوي الهمم الاحتياجات الخاصة، وذلك لمتابعة تعيينهم والاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم بسوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل وانطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بذوي الهمم (قادرون بإختلاف) والتشديد على تلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ 5‎%‎ بكافة المنشآت.

