عبد الهادي يسلم عقود عمل جديدة لذوي الهمم بالشرقية

عبدالهادى يسلم عقود
عبدالهادى يسلم عقود عمل جديدة لذوي الهمم بالشرقية،فيتو

استقبل المهندس أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية أمس بمقر مكتب بالديوان العام لمديرية العمل بمحافظة الشرقية راغبي العمل من ذوي الهمم؛ لمتابعة تعيينهم، والاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم بسوق العمل

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

وذلك فى محاولة لتذليل كافة المعوقات التى تواجههم وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف كل إعاقة لكل منهم وفي إطار متابعته اليومية لحصر واستيفاء نسبة الـ 5‎%‎ ضمن العاملين الأصحاء بالشركات والمؤسسات المنتشرة بالمدن الصناعية بمحافظة الشرقية

الحصول على فرص عمل لائقة 

وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب وفي ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل بالاهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم (قادرون باختلاف) والتشديد على تلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ5‎%‎ بكافة المنشآت

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

تعيين 5% من العاملين بالشركات والمصانع 

 وكان عبد الهادى قد وزع دفعة تعاقدات لذوي الهمم فى وقت قريب من شهر أغسطس 2025 واعلن عنها وبالفعل تواجدوا وتسلموا العقود كل حسب حالته وظروف عمله وقدرته على العمل مع التنبيه على اصحاب الشركات والمصاتع بتعيين نسبة 5% على ان تورد الراتب على اسم المعاق غير القادر على الحركة والذي فرضته عليه الظروف.

