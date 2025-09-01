عبد الهادي يسلم عقود عمل جديدة لذوي الهمم بالشرقية

استقبل المهندس أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية أمس بمقر مكتب بالديوان العام لمديرية العمل بمحافظة الشرقية راغبي العمل من ذوي الهمم؛ لمتابعة تعيينهم، والاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم بسوق العمل

وذلك فى محاولة لتذليل كافة المعوقات التى تواجههم وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف كل إعاقة لكل منهم وفي إطار متابعته اليومية لحصر واستيفاء نسبة الـ 5‎%‎ ضمن العاملين الأصحاء بالشركات والمؤسسات المنتشرة بالمدن الصناعية بمحافظة الشرقية

الحصول على فرص عمل لائقة

وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب وفي ضوء توجيهات محمد جبران وزير العمل بالاهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم (قادرون باختلاف) والتشديد على تلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بالقطاع الخاص ومتابعة استيفاء نسبة الـ5‎%‎ بكافة المنشآت

تعيين 5% من العاملين بالشركات والمصانع

وكان عبد الهادى قد وزع دفعة تعاقدات لذوي الهمم فى وقت قريب من شهر أغسطس 2025 واعلن عنها وبالفعل تواجدوا وتسلموا العقود كل حسب حالته وظروف عمله وقدرته على العمل مع التنبيه على اصحاب الشركات والمصاتع بتعيين نسبة 5% على ان تورد الراتب على اسم المعاق غير القادر على الحركة والذي فرضته عليه الظروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.