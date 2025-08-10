عمل الشرقية يسلم عقود عمل لذوي الهمم بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان

قام الدكتور أحمد عبدالهادي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية،بزيارة لمنطقة عمل العاشر من رمضان اليوم الأحد، وبصحبته خالد الشيخ مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بمديرية العمل بالشرقية، وقاما بتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص لذوي الهمم للعمل بعدد من المصانع بالمنطقة.

جاء ذلك ضمن أعمال متابعة سير العملية التدريبية للمتدربين من خريجي مراكز التدريب التابعة للمديرية وخريجي المدارس الفنية الذين جاري تدريبهم وفق البروتوكولات الموقعة بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالشرقية، وعدد من المصانع الكبرى لتأهليهم للعمل بخطوط الإنتاج.

منظومة الخدمة المتكاملة التى تقدمها مديرية عمل الشرقية

يأتي هذا في إطار منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة العمل ومديرياتها التابعة لها تحت رعاية محمد جبران وزير العمل، وبتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت اشراف الدكتور مهندس احمد عبدالهادى وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية.

توقيع عدد من البروتوكولات مع عدد من الشركات

وقام عبدالهادى والشيخ خلال الزيارة بتوقيع عدد من البروتوكولات مع شركات تدريب من أجل التشغيل، واختتمت فعاليات الزيارة باللقطات التذكارية.

توجيه الشكر للمتعاونين مع مديرية العمل بالشرقية

ووجه عبدالهادى الشكر والتقدير لفريق عمل منطقة العاشر المتمثل فى المهندس السيد حفني مدير منطقة عمل العاشر، وبدور حجاج مفتش بمكتب تشغيل العاشر، وعطية محمد مفتش بمكتب عمل العاشر، ولجميع الشركات التي وفرت فرص عمل لذوي الهمم والتي وقعت بروتوكولات مع مديرية العمل بالشرقية لتدريب الطلبة والخريجين بخطوط الإنتاج تمهيدا" لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص.

تخلل الزيارة ندوة تحدث فيها أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، أقيمت بمقر مركز التدريب المهني ضمن ندوات السلامة لعمال الدليفري والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" والتى تتحدث عن السلامة والصحة المهنية.

