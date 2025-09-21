حملات فجرية تكشف مخالفات بالجملة داخل المخابز في الوادي الجديد

قاد مفتشو إدارة التموين بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فجر اليوم، حملة تموينية موسعة على المخابز البلدية بعد توجيهات مباشرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، للتأكد من انتظام صرف الخبز المدعوم للمواطنين في قرى المركز المختلفة، شملت قرى القصر والجديدة والراشدة والقلمون والموشية ومدينة موط.

وأوضح إسلام الجبالي، مدير إدارة تموين الداخلة، أن الحملة استهدفت متابعة التزام المخابز باللوائح المنظمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 6 مخالفات تموينية، بينها 5 مخالفات تتعلق بنقص وزن الخبز، ومخالفة واحدة خاصة بالمواصفات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة.

وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين بالوادي الجديد حملة فجرية أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحًا برئاسة ضياء الدين حسين، وكيل المديرية، وعضوية كل من أحمد مسلم مدير شئون التموين، ووليد خضر مدير إدارة الخارجة، وزويد طالب مدير الرقابة التموينية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة تأتي في إطار حرص المديرية على متابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان التموينية المقررة، وأسفرت نتائجها عن تحرير 3 محاضر، بينها محضران لنقص الوزن ومحضر واحد خاص بالمواصفات، وجرت مباشرة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أشارت مديرية التموين، إلى أن مثل هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان عدم تسرب الدعم مؤكدا استمرار هذه الحملات بشكل دوري للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات تلاعب في رغيف الخبز الذي يمثل سلعة استراتيجية للمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.