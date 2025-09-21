الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم دورة لتطوير الذات للنشء

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

نَفَّذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، "إدارة تنمية النشء"، اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، دورة تدريبية موسَّعة لتطوير مهارات الذات للنشء داخل مركز التنمية الشبابية بالخارجة، مخصَّصة للفئة العمرية من 8 إلى 18 عامًا، ضمن خطة الإدارة للنشاط العام لشهر سبتمبر 2025.

وشهد اللقاء مشاركة 50 من أعضاء شُعَب تنمية النشء بالمركز، حيث تناولت الدورة أساليب عملية صقل الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس، وربط المعرفة بالتطبيق عبر تمارين قصيرة وتقييمات ذاتية.

 

مضامين اليوم التدريبي

صرح محمد فكري يونس، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، مبينا ان جلسات تطوير الذات ركزت على محاور: تحديد الأهداف الشخصية، إدارة الوقت، التواصل الفعّال، التفكير الإيجابي، وإدارة الضغوط، وجرى إدماج أنشطة تفاعلية داخل قاعات مركز التنمية الشبابية لتشجيع المشاركين على تبنّي عادات يومية تعزِّز التعلم المستمر والعمل الجاد، بما يتوافق مع مرحلة النشء واحتياجاتهم الواقعية في الوادي الجديد. 

وقال: إن تطوير الذات عملية مستمرة لتحسين القدرات الشخصية والمهنية، قوامها التعلم المستمر والتفكير الإيجابي والعمل الجاد والاستفادة من الأخطاء، مشيرًا إلى أن تنمية النشء تحتاج إلى تراكم معرفي وممارسة منضبطة داخل مؤسسات الوزارة وعلى رأسها مركز التنمية الشبابية بالخارجة، موضحا أن تطوير الذات رحلة تتطلّب الصبر والالتزام، وأن هذه البرامج تُصمَّم لتكون جاذبة ومتصلة بحياة الشباب الدراسية والرياضية والمجتمعية في الوادي الجديد.

 

رعاية ودعم مؤسسي

جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الواديالجديد، وبمتابعة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ولفت إلى أن برنامج تنمية النشء يستهدف نشر ثقافة تطوير الذات عبر حقائب تدريبية متدرجة تراعي الفروق العمرية من 8 إلى 18 عامًا، وتوسِّع نطاق الأنشطة داخل مركز التنمية الشبابية بالخارجة والمراكز التابعة في ربوع الوادي الجديد.

