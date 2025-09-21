حملة لترخيص الكلاب وتحصينها ضد السعار بالوادي الجديد

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، حملة ترخيص الكلاب وتحصين الكلاب ضد السعار في مدينة الخارجة، وقادت اللجنة الميدانية دكتورة أماني صفوت جاد طبيبة الأمراض المشتركة بـ إدارة الخارجة البيطرية، حيث جرى الانتقال إلى نقاط التجمع لخدمة المواطنين، وإنهاء إجراءات ترخيص الكلاب، وتقديم تحصين الكلاب ضد السعار في موقع واحد يضمن السرعة والدقة.

أهداف الحملة وخطوات التنفيذ

صرح بذلك الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، قائلا في بيان إعلامي له، اليوم الأحد، إن الحملة استهدفت رفع غطاء الوقاية المجتمعية من السعار عبر التوسع في تحصين الكلاب المرخصة وغير المرخصة، وربط ترخيص الكلاب بالسجل البيطري وشهادة تحصين الكلاب المعتمدة.

وأوضح الكومي، أن فرق إدارة الخارجة البيطرية تابعت مطابقة بيانات المالك، وتسجيل العلامات التعريفية للكلب، وإصدار الرخصة عقب تحصين الكلاب بالجرعة المقررة.

كما شدد الكومي، على أن ترخيص الكلاب يحفظ حق المجتمع والمالك معًا، إذ يسهل تتبع الحالة التحصينية ويحد من مخاطر السعار.

وأضاف مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، أن اللجنة برئاسة دكتورة أماني صفوت جاد، وبتنسيق مباشر بين إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية وإدارة الخارجة البيطرية، لضمان انسيابية العمل وسرعة إنجاز معاملات ترخيص الكلاب.

كما جرى خلال الحملة توجيه أصحاب الحيوانات إلى نقاط الخدمة، وتقديم إرشادات حول مواعيد تحصين الكلاب الدورية، وآلية الاحتفاظ بسجل التطعيمات، والتعامل الفوري مع أي حالات عقر محتملة بما يقلص فرص انتقال السعار.

توعية أصحاب الحيوانات

ولفت الكومي، إلى أنه قد صاحبت أعمال تحصين الكلاب وترخيص الكلاب حملة توعوية ركزت على مخاطر السعار وأهمية الالتزام بالمواعيد الدورية، وقدمت فرق إدارة الخارجة البيطرية إرشادات للتعامل الآمن مع الحيوانات وتبليغ الجهات المختصة عن أي سلوك عدواني أو كلاب حرة التجوال.

وأكد مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، أن استمرار تحصين الكلاب وتحديث ترخيص الكلاب في الوادى الجديد ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة.

دعت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، اليوم الأحد، أصحاب الكلاب إلى مراجعة إدارة الخارجة البيطرية والوحدات التابعة لها لاستكمال ترخيص الكلاب والحصول على شهادات تحصين الكلاب المعتمدة، مشددة على أن التزام المجتمع المحلي في الوادي الجديد يعزز فرص القضاء على السعار والحد من مخاطره.

