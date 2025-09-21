نقل سوق اليوم الواحد إلى الموقع الحضاري بالفرافرة في الوادي الجديد



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن قرار جديد يتعلق بتنظيم سوق اليوم الواحد، الذي يُقام كل خميس بمدينة الفرافرة.



وأكد اللواء ياسر كمال، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أنه جرى التنويه إلى أن السوق، الذي يُعد ملتقى رئيسيًا للأهالي والتجار، سيُنقل من مقره الحالي إلى السوق الحضاري المقام أمام مكتبة الطفل بمدينة الفرافرة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 25 سبتمبر 2025.



وأوضح ياسر، أن القرار يأتي في إطار خطة تطوير وتنظيم الأسواق الشعبية داخل المدينة، بما يساهم في تحسين حركة البيع والشراء وتخفيف الزحام داخل الشوارع الجانبية، إضافة إلى توفير بيئة أكثر أمانًا ونظافة للتجار والمواطنين على حد سواء.



ودعا رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد عبر بيان نشرته الصفحة الرسمية للمركز على موقع الفيس بوك، جميع التجار والمواطنين إلى الالتزام بالتوجه إلى المقر الجديد للسوق بدءًا من الموعد المعلن، مع التأكيد على أن السوق سيُقام أسبوعيًا في موقعه الجديد كل يوم خميس.

