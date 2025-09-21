الفوج الخامس من شباب "اعرف بلدك" بالوادي الجديد ينطلق إلى الإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن انطلاق الفوج الخامس من رحلات "اعرف بلدك" إلى مدينة الإسكندرية، بمشاركة 45 من الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب على مستوى قطاعات محافظة الوادي الجديد، على أن تستمر الرحلة خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر 2025.

وجاءت الرحلة بتنظيم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والفنية، وبالتعاون مع إدارة التنمية الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، في إطار إتاحة تجارب معرفية وترفيهية تُعزز الانتماء وتفتح آفاق التعرف على معالم الإسكندرية وثقافتها.

قال محمد فكري، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد: إنه جرى تنظيم برنامج متكامل يُمكّن المشاركين من زيارة معالم الإسكندرية التاريخية والثقافية والسياحية، مع مراعاة التنوع بين الأنشطة الثقافية والفنية والتطوعية، ويضم الفوج 45 مشاركًا من أعضاء مراكز الشباب بالمحافظة، بآلية اختيار تُراعي التوزيع الجغرافي لمختلف القطاعات، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لشباب الوادي الجديد داخل الرحلة، ويُعزّز فرص التبادل المعرفي بين المشاركين وبيئتهم المضيفة في الإسكندرية.

وأوضح أن الوزارة تهدف من هذه الرحلة تعريف الشباب بتاريخ المدينة وبنيتها الثقافية والفنية، ضمن فلسفة «اعرف بلدك» الهادفة إلى جعل كل فوج بمثابة فصل دراسي مفتوح على الواقع.

رسائل تربوية وثقافية

أوضح محمد فكري، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الرحلة تسهم في زيادة الوعي والانتماء لدى الشباب، وتنمّي روح الأخوة والصداقة والتعاون بينهم، فضلًا عن ترسيخ السلوك الإيجابي من خلال أنشطة جماعية وألعاب معرفية وزيارات ميدانية داخل الإسكندرية.

وشدّد على أن تكرار التجربة عبر أفواج "اعرف بلدك" يرفع من كفاءة المشاركة المجتمعية لدى الشباب، ويمنحهم أدوات عملية للتعرّف على تاريخ المدن المصرية وحاضرها، بما يواكب توجهات الوزارة في الاستثمار بالطاقات الشبابية وإطلاق إمكاناتها عبر مسارات ثقافية وفنية ممنهجة.



رعاية ومتابعة



يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح الدكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتوجيهات ومتابعة محمد فكري يونس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث جرى التنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والفنية وإدارة التنمية الشبابية لضمان خروج الرحلة بصورة لائقة، وبما يُحقق أهداف «اعرف بلدك» في تمكين الشباب من اكتشاف بلادهم وبناء شبكة علاقات أوسع خلال وجودهم في الإسكندرية.

