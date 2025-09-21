إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على الطريق السياحي بالفيوم

أصيب 9 أشخاص من الفيوم في حادث انقلاب سيارة أجرة، على طريق بحيرة قارون السياحي بنطاق مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم إلي مستشفي جامعة الفيوم، لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة علي الطريق السياحي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة، على الطريق السياحي لبحيرة قارون، ووجود مصابين، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن 9 مصابين بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة الفيوم لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

