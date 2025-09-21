محافظ الفيوم يتفقد انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد (صور)

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدد من مدارس مدينة الفيوم، للاطمئنان علي سير العملية التعليمية، مع بداية العام الدراسي الجديد، ومنها مدرسة جامعة عين شمس الثانوية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، والتي تضم 21 فصلًا، بإجمالي 935 طالبة، ومدرسة عزة زيدان الرسمية للغات التي تضم 44 فصلًا، بإجمالي 2100 تلميذ وتلميذة بجميع المراحل، رافقه في الزيارة، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

حرص المحافظ علي حسن استقبال الطلاب

وشدد محافظ الفيوم، على حسن استقبال الطلاب، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، مع تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهًا بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات، لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي.

وأكد محافظ الفيوم، ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة، خريص على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، موجهًا رؤساء المدن، بضرورة الحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات بالقرب من محيط المدارس، لتوفير الأجواء المناسبة للتعليم أمام الطلاب.

انتظام الطلاب في كل مدارس الفيوم

وقال خالد قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم، ان الدراسة منتظمة في جميع مدارس المحافظة وعددها 2167 مدرسة، تضم 986 ألف و770 تلميذًا وتلميذة، بالعام الدراسي الجديد 2025/2026، منها 602 مدرسة للتعليم الابتدائي، و372 للتعليم الإعدادي، و63 مدرسة للتانوي العام، و101 مدرسة للتعليم الفني، كما تشمل 111 مدرسة للتعليم الخاص عربي ولغات، و583 للتعليم المجتمعي، و318 لرياض الأطفال، و17 مدرسة للتربية الخاصة.

وأضاف، أنه تم استلام الكتب الدراسية من الوزارة وتوزيعها على الإدارات التعليمية، وجاري تسليمها للتلاميذ بمختلف مدارس المحافظة، وقد تم سد العجز من المعلمين والمعلمات بمختلف المدارس من خلال معلمي الحصة، حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.