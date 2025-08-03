غرق طفلة بسبب غسيل الأواني في بحر حسن واصف بالفيوم

لقيت طفلة من الفيوم مصرعها غرقا، وتم إنقاذ طفلة أخرى من الغرق، بعد أن سقطتا في مياه بحر حسن واصف، بقرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم، أثناء غسيل الأواني، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل الطفلة الثانية إلى المستشفى ذاته تحت الملاحظة حتى تستقر حالتها.

عادة قديمة سيئة غسيل الأواني في الترع

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم،إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاتين في مياه بحر حسن واصف، بقرية هوارة عدلان، بدائرة مركز الفيوم، على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة الإسعاف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريقة، كما سبق وأنقذ الأهالي زميلتها من الغرق، وتبين أن الجثة للفتاة " دعاء.س ع " 11 سنة، طالبة بالصف السادس الابتدائي، والمصابة " حبيبه.ع.ع " 12 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادي، كانتا تغسلان الأواني علي حافة مياه بحر حسن واصف بقرية هوارة عدلان، واختل توازنهما وسقطتا في مجري المياه، وتمكن الاهلي من إنقاذ فتاة، وفشلوا في إنقاذ الأخرى، فلقيت مصرعها غرقت وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، ونقل المصابة إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.