انقلاب "ميكروباص" بركابه في مصرف بالفيوم ووقوع إصابات

أصيب 10 من ركاب ميكروباص انقلب في مصرف مجاور لطريق سنهور بالفيوم، كان متجها إلى القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم انتشال السيارة من المصرف، بمساعدة الأهالي.

انقلاب ميكروباص في مصرف بجانب طريق سنهور

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص في مصرف مجاور لطريق سنهور، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، فانحرفت السيارة عن الطريق، وانقلبت في المصرف، ما تسبب في إصابة 10 ركاب، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.