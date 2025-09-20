الأحد 21 سبتمبر 2025
حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالفيوم

مستشفي اطسا المركزي،
أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب تروسيكل، على طريق قرية أبوجندير- مركز إطسا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من رفع آثار الحادث، وانتظم المرور على جانبي الطريق.

انقلاب تروسيكل على طريق أبو جندير

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل،  على طريق قرية أبوجندير- مركز إطسا، ووجود عدد من المصابين، ودفع  مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين  إلى مستشفى إطسا المركزي لتقديم العلاج اللازم لهم، كما تم  إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرورعلى جانبي الطريق.

مياه الفيوم تعقد الاجتماع الدوري للجنة الإشراف على خطط السلامة والمأمونية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، واخطرت النيابة المختصة التي قررت ندب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد المركبة عن الواقعة، وباشرت التحقيقات.

