وزير الإسكان يصدر 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالسادات والساحل الشمالي الغربي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية جهازي تنمية مدينة السادات، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة بمدينة السادات ممثلة في تنفيذ برج شبكة محمول ومظلات معدنية وأعمدة خرسانة بدور متكرر وتنفيذ بدروم بدون سقف وبناء دور متكرر، وذلك بدون تراخيص أو سند قانوني، كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بقرية سياحية بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ممثلة في تنفيذ أعمال بناء زائدة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونصت القرارات على أن يتولى جهازي مدينة السادات والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في أول يوم لتوليهم مناصبهم الجديدة الأعمال المتبقية من تطوير التسعين الشمالي.

وسبق الجولة اجتماع موسع بمقر جهاز المدينة، تم خلاله تنفيذ إجراءات التسليم والتسلّم، حيث قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، بصفته رئيس الجهاز الأسبق، بتسليم الملفات وكافة الأعمال إلى المهندس أحمد محمد رشاد، بصفته رئيس الجهاز الحالي.

كما تضمن الاجتماع عقد لقاء رسمي مع نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المختلفة، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة.

وخلال الجولة الميدانية، أكد كل من المهندس عبدالرءوف الغيطي والمهندس أحمد محمد رشاد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين أجهزة الهيئة وجهاز المدينة بما يضمن استكمال مشروعات التطوير بالمدينة وفق أعلى معايير الجودة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي: “سوف نواصل تقديم الدعم الكامل لجهاز مدينة القاهرة الجديدة من موقعنا الجديد، بما يضمن استمرارية ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وبما يساهم في دفع مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها المدينة.”

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد محمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: “نعتز ونثمّن الجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل القيادات السابقة، وسنعمل بروح الفريق الواحد مع كافة نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات وجميع العاملين، من أجل مواصلة مسيرة التنمية والتطوير لصالح سكان مدينة القاهرة الجديدة.”

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الدفع بالكفاءات والخبرات في المواقع القيادية، ومتابعة الأعمال الميدانية على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان مدينة القاهرة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.